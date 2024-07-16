https://1prime.ru/20240716/rosatom-850173831.html

В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство 2-й АЭС

В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство 2-й АЭС - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство 2-й АЭС

Заявка "Росатома" на строительство второй турецкой АЭС в Синопе выглядит предпочтительнее конкурентов, считает министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:25+0300

2024-07-16T14:25+0300

2024-07-16T14:25+0300

энергетика

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СТАМБУЛ, 16 июл - ПРАЙМ. Заявка "Росатома" на строительство второй турецкой АЭС в Синопе выглядит предпочтительнее конкурентов, считает министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Байрактар заявил в интервью агентству Bloomberg, что опыт "Росатома" в строительстве АЭС "Аккую" выгодно отличает компанию среди других потенциальных кандидатов. "Это основная причина, почему они так заинтересованы в проекте, в этом смысле я и многие другие считаем, что они ("Росатом") вырвались вперед", - заявил Байрактар агентству. Он отметил, что у компании есть опыт и инвестиции в Турции. Турция намерена довести долю местных инвестиций в проекте второй АЭС как минимум до 50%, заявил ранее глава Ассоциации атомной промышленности Турции Али Каан Чифтчи. "Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил в марте первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность её энергоблока №1 превышает 90%.

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