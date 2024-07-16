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Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг" - 16.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"
Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг" - 16.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:12+0300
2024-07-16T13:22+0300
михаил мишустин
экономика
мтк "север-юг"
скфо
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора "Север-Юг"."Потенциал очень большой, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора "Север-Юг", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГИОНОВ СКФО В РАЗВИТИЕ КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" ПОСЛУЖИТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА НОВЫЕ РЫНКИ - МИШУСТИННовость дополняется
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михаил мишустин, мтк "север-юг", скфо
Михаил Мишустин, Экономика, МТК "Север-Юг", СКФО
13:12 16.07.2024 (обновлено: 13:22 16.07.2024)
 
Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"

Мишустин: надо активнее включать регионы СКФО в развитие коридора "Север-Юг"

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПятигорск
Пятигорск - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".
"Потенциал очень большой, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора "Север-Юг", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГИОНОВ СКФО В РАЗВИТИЕ КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" ПОСЛУЖИТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА НОВЫЕ РЫНКИ - МИШУСТИН
Новость дополняется
 
ЭкономикаМихаил МишустинМТК "Север-Юг"СКФО
 
 
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