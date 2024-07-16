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Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"

Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг" - 16.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:12+0300

2024-07-16T13:12+0300

2024-07-16T13:22+0300

михаил мишустин

экономика

мтк "север-юг"

скфо

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора "Север-Юг"."Потенциал очень большой, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора "Север-Юг", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГИОНОВ СКФО В РАЗВИТИЕ КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" ПОСЛУЖИТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА НОВЫЕ РЫНКИ - МИШУСТИННовость дополняется

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михаил мишустин, мтк "север-юг", скфо