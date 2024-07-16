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Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"
Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг" - 16.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:12+0300
2024-07-16T13:12+0300
2024-07-16T13:22+0300
михаил мишустин
экономика
мтк "север-юг"
скфо
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора "Север-Юг"."Потенциал очень большой, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора "Север-Юг", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГИОНОВ СКФО В РАЗВИТИЕ КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" ПОСЛУЖИТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА НОВЫЕ РЫНКИ - МИШУСТИННовость дополняется
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михаил мишустин, мтк "север-юг", скфо
Михаил Мишустин, Экономика, МТК "Север-Юг", СКФО
Мишустин призвал включить Кавказ в развитие МТК "Север - Юг"
Мишустин: надо активнее включать регионы СКФО в развитие коридора "Север-Юг"
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".
"Потенциал очень большой, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора "Север-Юг", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГИОНОВ СКФО В РАЗВИТИЕ КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" ПОСЛУЖИТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА НОВЫЕ РЫНКИ - МИШУСТИН