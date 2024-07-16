Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240716/spg-850182511.html
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года - 16.07.2024, ПРАЙМ
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года
Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) во втором квартале снизились впервые с локдауна 2020 года, говорится в докладе Международного энергетического... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:45+0300
2024-07-16T16:45+0300
энергетика
мэа
поставки спг
локдаун
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:587:4000:2837_1920x0_80_0_0_48f6287f7c618f16889be9c1336cc69f.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) во втором квартале снизились впервые с локдауна 2020 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Во втором квартале мировые поставки СПГ сократились – это первое сокращение после локдауна COVID 2020 года", – говорится в докладе. Отмечается, что в первом полугодии рост мирового предложения СПГ оставался незначительным и составил всего 2%, или около 6 миллиардов кубометров в годовом выражении. Этот рост полностью пришелся на первый квартал, когда поставки СПГ выросли на внушительные 4,5% (или 6,5 миллиардов кубометров). Однако во втором квартале, по данным МЭА, поставки СПГ снизились на 0,5%, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. Снижение было обусловлено в том числе непредвиденными отключениями, поясняет агентство. Такая динамика зафиксирована впервые с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-2019 резко сократился спрос на СПГ и произошел массовый отказ от поставок, говорится в докладе.
https://1prime.ru/20240713/spg-850073365.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_cf30a2e48d8e95f3b8a5e6a8351a7d2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мэа, поставки спг, локдаун
Энергетика, МЭА, поставки СПГ, локдаун
16:45 16.07.2024
 
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года

МЭА: мировые поставки СПГ во II квартале снизились впервые с локдауна 2020 года

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) во втором квартале снизились впервые с локдауна 2020 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"Во втором квартале мировые поставки СПГ сократились – это первое сокращение после локдауна COVID 2020 года", – говорится в докладе.
Отмечается, что в первом полугодии рост мирового предложения СПГ оставался незначительным и составил всего 2%, или около 6 миллиардов кубометров в годовом выражении. Этот рост полностью пришелся на первый квартал, когда поставки СПГ выросли на внушительные 4,5% (или 6,5 миллиардов кубометров).
Однако во втором квартале, по данным МЭА, поставки СПГ снизились на 0,5%, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. Снижение было обусловлено в том числе непредвиденными отключениями, поясняет агентство.
Такая динамика зафиксирована впервые с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-2019 резко сократился спрос на СПГ и произошел массовый отказ от поставок, говорится в докладе.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с ноября 2021 года
13 июля, 08:14
 
ЭнергетикаМЭАпоставки СПГлокдаун
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала