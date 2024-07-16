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Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года - 16.07.2024, ПРАЙМ
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года
Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) во втором квартале снизились впервые с локдауна 2020 года, говорится в докладе Международного энергетического... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:45+0300
2024-07-16T16:45+0300
2024-07-16T16:45+0300
энергетика
мэа
поставки спг
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) во втором квартале снизились впервые с локдауна 2020 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Во втором квартале мировые поставки СПГ сократились – это первое сокращение после локдауна COVID 2020 года", – говорится в докладе. Отмечается, что в первом полугодии рост мирового предложения СПГ оставался незначительным и составил всего 2%, или около 6 миллиардов кубометров в годовом выражении. Этот рост полностью пришелся на первый квартал, когда поставки СПГ выросли на внушительные 4,5% (или 6,5 миллиардов кубометров). Однако во втором квартале, по данным МЭА, поставки СПГ снизились на 0,5%, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. Снижение было обусловлено в том числе непредвиденными отключениями, поясняет агентство. Такая динамика зафиксирована впервые с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-2019 резко сократился спрос на СПГ и произошел массовый отказ от поставок, говорится в докладе.
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мэа, поставки спг, локдаун
Энергетика, МЭА, поставки СПГ, локдаун
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года
МЭА: мировые поставки СПГ во II квартале снизились впервые с локдауна 2020 года
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) во втором квартале снизились впервые с локдауна 2020 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"Во втором квартале мировые поставки СПГ сократились – это первое сокращение после локдауна COVID 2020 года", – говорится в докладе.
Отмечается, что в первом полугодии рост мирового предложения СПГ оставался незначительным и составил всего 2%, или около 6 миллиардов кубометров в годовом выражении. Этот рост полностью пришелся на первый квартал, когда поставки СПГ выросли на внушительные 4,5% (или 6,5 миллиардов кубометров).
Однако во втором квартале, по данным МЭА, поставки СПГ снизились на 0,5%, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. Снижение было обусловлено в том числе непредвиденными отключениями, поясняет агентство.
Такая динамика зафиксирована впервые с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-2019 резко сократился спрос на СПГ и произошел массовый отказ от поставок, говорится в докладе.
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