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Россия нарастила экспорт СПГ в Бельгию, Францию и Испанию
Россия нарастила экспорт СПГ в Бельгию, Францию и Испанию - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт СПГ в Бельгию, Францию и Испанию
Европейские страны в первом полугодии сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 19%, или на 17 миллиардов кубометров, тогда как Россия нарастила его... | 16.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Европейские страны в первом полугодии сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 19%, или на 17 миллиардов кубометров, тогда как Россия нарастила его экспорт на 9%, или 2 миллиарда, причем основными получателями стали Бельгия, Франция и Испания, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "В первом полугодии 2024 года импорт СПГ в Европу сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 17 миллиардов кубометров), причем тенденция к снижению ускорилась в весенние месяцы", – говорится в докладе. Наибольшее снижение импорта СПГ, как уточняется, продемонстрировали Великобритания, Испания и Турция, которые закупили на 58%, 23% и 30% меньше СПГ, чем в первом полугодии прошлого года. При этом только в ЕС сокращение импорта СПГ в первом полугодии было менее значительным – около 9%. "В первом полугодии 2024 года экспорт российского СПГ вырос на 9% (или на 2 миллиарда кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – также говорится в докладе. Более 85% всего европейского импорта СПГ из России пришлось на Бельгию, Францию и Испанию. Основным фактором роста стал завод "Ямал СПГ", хотя небольшие проекты также способствовали увеличению экспорта, отметили в МЭА.
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россия, европа, спг, импорт спг, поставки спг
РОССИЯ, ЕВРОПА, СПГ, импорт СПГ, поставки СПГ
Россия нарастила экспорт СПГ в Бельгию, Францию и Испанию
МЭА: Россия нарастила экспорт СПГ на 9 процентов в Бельгию, Францию и Испанию
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Европейские страны в первом полугодии сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 19%, или на 17 миллиардов кубометров, тогда как Россия нарастила его экспорт на 9%, или 2 миллиарда, причем основными получателями стали Бельгия, Франция и Испания, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"В первом полугодии 2024 года импорт СПГ в Европу сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 17 миллиардов кубометров), причем тенденция к снижению ускорилась в весенние месяцы", – говорится в докладе.
Наибольшее снижение импорта СПГ, как уточняется, продемонстрировали Великобритания, Испания и Турция, которые закупили на 58%, 23% и 30% меньше СПГ, чем в первом полугодии прошлого года. При этом только в ЕС сокращение импорта СПГ в первом полугодии было менее значительным – около 9%.
"В первом полугодии 2024 года экспорт российского СПГ вырос на 9% (или на 2 миллиарда кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – также говорится в докладе.
Более 85% всего европейского импорта СПГ из России пришлось на Бельгию, Францию и Испанию. Основным фактором роста стал завод "Ямал СПГ", хотя небольшие проекты также способствовали увеличению экспорта, отметили в МЭА.
Мировые поставки СПГ снизились впервые с локдауна 2020 года