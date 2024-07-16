https://1prime.ru/20240716/svo-850140816.html

"Не хватит сил". ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО

"Не хватит сил". ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Не хватит сил". ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО

Вооруженные силы Украины не в состоянии начать наступление из-за постоянного продвижения российской армии. Об этом заявила корреспондент Кавита Шарма в... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:08+0300

2024-07-16T10:08+0300

2024-07-16T10:08+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не в состоянии начать наступление из-за постоянного продвижения российской армии. Об этом заявила корреспондент Кавита Шарма в репортаже для немецкого телеканала N-TV."Эксперты интерпретируют военную стратегию российских войск как базирующуюся на медленном, устойчивом наступлении, которое предполагает, что Украине не хватит сил для контрнаступления в обозримом будущем", — сказала журналист.Корреспондент подчеркнула, что ожидаемые Западом истребители F-16, вероятно, не изменят обстановку на поле боя в пользу украинцев.По сведениям Минобороны России, военнослужащие группы "Восток" освободили село Урожайное и сейчас проводят работы по разминированию. Кроме того, бойцы "Востока" нанесли удары по силам и технике украинских бригад в нескольких районах Донецкой народной республики, а также отразили две контратаки штурмовой авиации.

https://1prime.ru/20240716/novosti-850137716.html

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россия, украина, сво