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"Циан" оценил продажи новостроек в регионах с расширенной семейной ипотекой

"Циан" оценил продажи новостроек в регионах с расширенной семейной ипотекой - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Циан" оценил продажи новостроек в регионах с расширенной семейной ипотекой

В регионах, подпадающих под расширенную семейную ипотеку, в настоящее время сосредоточено всего 5% предложения новостроек в России, подсчитали в "Циане". | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:32+0300

2024-07-16T13:32+0300

2024-07-16T13:32+0300

экономика

россия

циан

новостройки

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В регионах, подпадающих под расширенную семейную ипотеку, в настоящее время сосредоточено всего 5% предложения новостроек в России, подсчитали в "Циане". В России продлили семейную ипотеку до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. Под расширенные условия ипотеки, согласно перечню на сайте "Дом.РФ", подпадают 35 субъектов РФ. "В 35 анализируемых регионах РФ проживает около 35 миллионов человек или 24% всего населения страны. Доля в объеме активного предложения на рынке недвижимости у этих регионов значительно ниже, чем в численности населения, здесь сосредоточено лишь 5% квартир на рынке новостроек РФ", - говорится в сообщении "Циана". В нем указывается, что объем предложения новостроек между такими регионами распределен неравномерно: более половины приходится всего на пять субъектов РФ из 35. Согласно подсчетам аналитиков, 20% всех лотов сосредоточено в Нижегородской области, 12% - в Алтайском крае, 9% - в Адыгее, 7% - в Омской области, 6%- в Саратовской. Кроме того, в шести регионах (Еврейская АО, Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий АО, Ингушетия и Чукотка), нет объявлений о продаже первички на платформе, говорится в сообщении "Циана". "Новые условия отсекают значительную часть потенциальных заемщиков (семьи, где нет маленьких детей), а в большинстве регионов, где купить квартиру по льготной ставке может семья с двумя детьми любого возраста, в настоящее время имеющийся объем предложения на рынке новостроек невелик, и быстро нарастить объемы строительства затруднительно. Более заметный эффект среди 35 регионов, где условия программы были сохранены, она окажет там, где на рынке есть значительный выбор в новостройках - в Нижегородской области, Алтайском крае, Адыгее, Омской и Саратовской областях", - приводятся в сообщении слова эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, циан, новостройки