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Юань снизился против доллара США на слабых данных
Юань снизился против доллара США на слабых данных - 16.07.2024, ПРАЙМ
Юань снизился против доллара США на слабых данных
Китайский юань во вторник снизился против доллара США, так как серия слабых экономических данных ухудшила настроения инвесторов. В то же время оффшорные условия | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:40+0300
2024-07-16T11:40+0300
2024-07-16T11:40+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник снизился против доллара США, так как серия слабых экономических данных ухудшила настроения инвесторов. В то же время оффшорные условия финансирования оставались жесткими, что предотвратило дальнейшее падение курса.Вторая по величине экономика мира во 2-м квартале росла гораздо медленнее, чем ожидалось, поскольку затянувшийся спад на рынке недвижимости и неуверенность в сохранении рабочих мест сказались на внутреннем спросе. В итоге по-прежнему ожидается, что Пекину потребуется вводить дополнительные стимулы."Валюта будет оставаться главным клапаном для спуска внутреннего давления, так как власти не склонны применять такой рычаг, как процентные ставки", - отметили аналитики Citi."В прошедшие две недели мы держали тактическую короткую позицию по доллару против оффшорного юаня, а теперь перешли на длинную, рассчитанную на медленное продвижение курса к 7,35 в течение следующих двух месяцев", - указали аналитики Citi в записке для инвесторов.В то же время оффшорные условия финансирования оставались жесткими, что предотвратило дальнейшее падение курса. Ставка HIBOR овернайт по оффшорному юаню во вторник выросла до 5,23242%, самого высокого уровня с 19 апреля 2024 года.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2619 за доллар.По состоянию на 03.01 по Гринвичу пара доллар/юань торговалась по 7,2652.За текущий год юань снизился против доллара на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Замедление экономического роста в Китае, о котором сигнализируют опубликованные в понедельник данные за 2-й квартал и данные за июнь, свидетельствует в пользу дополнительных мер поддержки со стороны властей и дальнейшего ослабления юаня, говорят в RBC Capital Markets.В понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы будут пристально его отслеживать на предмет новостей о новых мерах стимулирования.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1328 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник снизился против доллара США, так как серия слабых экономических данных ухудшила настроения инвесторов. В то же время оффшорные условия финансирования оставались жесткими, что предотвратило дальнейшее падение курса.
Вторая по величине экономика мира во 2-м квартале росла гораздо медленнее, чем ожидалось, поскольку затянувшийся спад на рынке недвижимости и неуверенность в сохранении рабочих мест сказались на внутреннем спросе. В итоге по-прежнему ожидается, что Пекину потребуется вводить дополнительные стимулы.
"Валюта будет оставаться главным клапаном для спуска внутреннего давления, так как власти не склонны применять такой рычаг, как процентные ставки", - отметили аналитики Citi.
"В прошедшие две недели мы держали тактическую короткую позицию по доллару против оффшорного юаня, а теперь перешли на длинную, рассчитанную на медленное продвижение курса к 7,35 в течение следующих двух месяцев", - указали аналитики Citi в записке для инвесторов.
В то же время оффшорные условия финансирования оставались жесткими, что предотвратило дальнейшее падение курса. Ставка HIBOR овернайт по оффшорному юаню во вторник выросла до 5,23242%, самого высокого уровня с 19 апреля 2024 года.
Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2619 за доллар.
По состоянию на 03.01 по Гринвичу пара доллар/юань торговалась по 7,2652.
За текущий год юань снизился против доллара на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Замедление экономического роста в Китае, о котором сигнализируют опубликованные в понедельник данные за 2-й квартал и данные за июнь, свидетельствует в пользу дополнительных мер поддержки со стороны властей и дальнейшего ослабления юаня, говорят в RBC Capital Markets.
В понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы будут пристально его отслеживать на предмет новостей о новых мерах стимулирования.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1328 за доллар США, что выше оценки Reuters.
По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.