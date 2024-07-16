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Доллар стабилизировался на фоне надежд на снижение ставки ФРС в сентябре - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Доллар стабилизировался на фоне надежд на снижение ставки ФРС в сентябре
Доллар стабилизировался на фоне надежд на снижение ставки ФРС в сентябре - 16.07.2024, ПРАЙМ
Доллар стабилизировался на фоне надежд на снижение ставки ФРС в сентябре
Доллар США во вторник оттолкнулся от пятинедельных минимумов, в то время как инвесторы анализировали возможность снижения ставки ФРС в сентябре после... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:46+0300
2024-07-16T11:46+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Доллар США во вторник оттолкнулся от пятинедельных минимумов, в то время как инвесторы анализировали возможность снижения ставки ФРС в сентябре после комментариев председателя Джерома Пауэлла и размышляли о растущих шансах на переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа.Небольшое укрепление доллара вновь оказало давление на японскую иену. Трейдеры опасаются дальнейшего вмешательства японских властей после нового предупреждения с их стороны.Курс евро мало изменился и торговался по 1,0896 доллара, чуть-чуть не дотянув до четырехмесячного максимума, достигнутого в понедельник, сведя на нет все потери последних нескольких недель, когда он оказался под давлением неопределенности в отношении выборов во Франции.В центре внимания инвесторов будет заседание Европейского центрального банка в четверг, на котором он, как ожидается, сохранит ставки без изменений. Внимание будет приковано к комментариям главы Кристин Лагард, которые могут помочь определить время следующего снижения ставки.Рынки прогнозируют, что ЕЦБ снизит ставки в этом году на 48 базисных пунктов.В понедельник Пауэлл заявил, что три показателя инфляции в США за 2-й квартал "несколько укрепляют уверенность" в том, что темпы роста цен стабильно возвращаются к целевому уровню, определенному ФРС.Комментарии, которые, вероятно, станут последними для Пауэлла до его пресс-конференции после заседания ФРС, назначенного на 30 и 31 июля, скорректировали ожидания снижения ставки.Теперь рынки ожидают понижения ставки в этом году на 68 б. п., при этом вероятность снижения в сентябре оценивается в 100%, как показывает инструмент CME FedWatch.Индекс доллара вырос на 0,12% до 104,36, оставшись недалеко от месячного минимума 104, которого он достиг в понедельник."Несмотря на склонность к более мягкой политике, Пауэлл остался в режиме зависимости от данных, что вполне оправдано после того, как ФРС поплатилась за смягчение политики в конце 2023 года, которое привело к скачку инфляции в 1-м квартале, - отмечает Чару Чанана, глава валютной стратегии в Saxo. – Рынкам, возможно, придется подождать подтверждения своих надежд на сентябрьское снижение ставки, поэтому данные о росте экономики и рынке труда, например, сегодняшние розничные продажи, будут внимательно отслеживаться".Ожидается, что данные по розничным продажам в США за июнь, которые будут опубликованы позднее сегодня, укажу на их снижение на 0,3% в месячном исчислении.В Азии японские власти продолжили предостерегать о недопустимости падения курса иены, а генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что они готовы принять все возможные меры на валютном рынке.Трейдеры подозревают, что Токио вмешался в рынок в рамках очередной попытки поднять японскую валюту с 38-летних минимумов прошлой недели после более низкого, чем ожидалось, отчета по инфляции в США.Данные Банка Японии показывают, что власти на прошлой неделе могли потратить до 3,57 триллиона иен, чтобы поддержать слабую иену. Рынки будут следить за свежими данными по денежным рынкам, чтобы определить, проводил ли Токио интервенции и в пятницу.Иена на момент написания обзора снизилась на 0,28% до 158,45 за доллар и опустилась также против других валют.
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рынки, валютный рынок, доллар сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, Доллар США
11:46 16.07.2024
 

Доллар стабилизировался на фоне надежд на снижение ставки ФРС в сентябре

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Доллар США во вторник оттолкнулся от пятинедельных минимумов, в то время как инвесторы анализировали возможность снижения ставки ФРС в сентябре после комментариев председателя Джерома Пауэлла и размышляли о растущих шансах на переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа.
Небольшое укрепление доллара вновь оказало давление на японскую иену. Трейдеры опасаются дальнейшего вмешательства японских властей после нового предупреждения с их стороны.
Курс евро мало изменился и торговался по 1,0896 доллара, чуть-чуть не дотянув до четырехмесячного максимума, достигнутого в понедельник, сведя на нет все потери последних нескольких недель, когда он оказался под давлением неопределенности в отношении выборов во Франции.
В центре внимания инвесторов будет заседание Европейского центрального банка в четверг, на котором он, как ожидается, сохранит ставки без изменений. Внимание будет приковано к комментариям главы Кристин Лагард, которые могут помочь определить время следующего снижения ставки.
Рынки прогнозируют, что ЕЦБ снизит ставки в этом году на 48 базисных пунктов.
В понедельник Пауэлл заявил, что три показателя инфляции в США за 2-й квартал "несколько укрепляют уверенность" в том, что темпы роста цен стабильно возвращаются к целевому уровню, определенному ФРС.
Комментарии, которые, вероятно, станут последними для Пауэлла до его пресс-конференции после заседания ФРС, назначенного на 30 и 31 июля, скорректировали ожидания снижения ставки.
Теперь рынки ожидают понижения ставки в этом году на 68 б. п., при этом вероятность снижения в сентябре оценивается в 100%, как показывает инструмент CME FedWatch.
Индекс доллара вырос на 0,12% до 104,36, оставшись недалеко от месячного минимума 104, которого он достиг в понедельник.
"Несмотря на склонность к более мягкой политике, Пауэлл остался в режиме зависимости от данных, что вполне оправдано после того, как ФРС поплатилась за смягчение политики в конце 2023 года, которое привело к скачку инфляции в 1-м квартале, - отмечает Чару Чанана, глава валютной стратегии в Saxo. – Рынкам, возможно, придется подождать подтверждения своих надежд на сентябрьское снижение ставки, поэтому данные о росте экономики и рынке труда, например, сегодняшние розничные продажи, будут внимательно отслеживаться".
Ожидается, что данные по розничным продажам в США за июнь, которые будут опубликованы позднее сегодня, укажу на их снижение на 0,3% в месячном исчислении.
В Азии японские власти продолжили предостерегать о недопустимости падения курса иены, а генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что они готовы принять все возможные меры на валютном рынке.
Трейдеры подозревают, что Токио вмешался в рынок в рамках очередной попытки поднять японскую валюту с 38-летних минимумов прошлой недели после более низкого, чем ожидалось, отчета по инфляции в США.
Данные Банка Японии показывают, что власти на прошлой неделе могли потратить до 3,57 триллиона иен, чтобы поддержать слабую иену. Рынки будут следить за свежими данными по денежным рынкам, чтобы определить, проводил ли Токио интервенции и в пятницу.
Иена на момент написания обзора снизилась на 0,28% до 158,45 за доллар и опустилась также против других валют.
 
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