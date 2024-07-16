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Доллар США укрепился после сильных данных по розничным продажам
Доллар США укрепился после сильных данных по розничным продажам - 16.07.2024, ПРАЙМ
Доллар США укрепился после сильных данных по розничным продажам
Доллар США укрепился во вторник после того, как данные по розничным продажам оказались сильнее прогнозов, но оказались недостаточно сильными, чтобы изменить... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:33+0300
2024-07-16T19:33+0300
2024-07-16T19:33+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Доллар США укрепился во вторник после того, как данные по розничным продажам оказались сильнее прогнозов, но оказались недостаточно сильными, чтобы изменить ожидания относительно динамики процентных ставок Федеральной резервной системы. Согласно другим данным цены на импорт в июне не изменились.Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине других основных валют, вырос на 0,17%, до 104,42.Японская иена ослабла на 0,41%, до 158,64 за доллар.По данным FedWatch Tool CME, рынки по-прежнему полностью учитывают снижение ставок ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре.Британский фунт ослаб на 0,12%, до 1,2951 доллара перед выходом данных по инфляции в Великобритании в среду.Евро упал на 0,14% до 1,0879 доллара в преддверии заседания Европейского центрального банка в этот четверг.Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки без изменений. В фокусе внимания будут комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард.В понедельник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что три оценки инфляции в США за 2-й квартал "в некоторой степени добавляют уверенности" в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню ФРС 2%.Канадский доллар ослаб на 0,08%, до 1,37 за доллар США после того, как более медленный, чем ожидалось, рост потребительских цен в стране в июне укрепил ожидания того, что на следующей неделе произойдет еще одно снижение ставок Банком Канады.Криптовалюты приостановили рост после ралли на предыдущей сессии. Биткоин упал на 0,20%, до 63 648 долларов, а эфир – на 0,97%, до 3401,6 доллара.
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ПРАЙМ
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рынки, валютный рынок, доллар сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, Доллар США
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Доллар США укрепился во вторник после того, как данные по розничным продажам оказались сильнее прогнозов, но оказались недостаточно сильными, чтобы изменить ожидания относительно динамики процентных ставок Федеральной резервной системы. Согласно другим данным цены на импорт в июне не изменились.
Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине других основных валют, вырос на 0,17%, до 104,42.
Японская иена ослабла на 0,41%, до 158,64 за доллар.
По данным FedWatch Tool CME, рынки по-прежнему полностью учитывают снижение ставок ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре.
Британский фунт ослаб на 0,12%, до 1,2951 доллара перед выходом данных по инфляции в Великобритании в среду.
Евро упал на 0,14% до 1,0879 доллара в преддверии заседания Европейского центрального банка в этот четверг.
Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки без изменений. В фокусе внимания будут комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В понедельник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что три оценки инфляции в США за 2-й квартал "в некоторой степени добавляют уверенности" в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню ФРС 2%.
Канадский доллар ослаб на 0,08%, до 1,37 за доллар США после того, как более медленный, чем ожидалось, рост потребительских цен в стране в июне укрепил ожидания того, что на следующей неделе произойдет еще одно снижение ставок Банком Канады.
Криптовалюты приостановили рост после ралли на предыдущей сессии. Биткоин упал на 0,20%, до 63 648 долларов, а эфир – на 0,97%, до 3401,6 доллара.