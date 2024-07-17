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"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров

"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров - 17.07.2024, ПРАЙМ

"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров

Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут сделать некоторые позиции невыгодными для онлайн-продажи в России. Об этом НСН рассказал... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:22+0300

2024-07-17T12:22+0300

2024-07-17T12:22+0300

маркетплейс

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россия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут сделать некоторые позиции невыгодными для онлайн-продажи в России. Об этом НСН рассказал председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов.Специалиста попросили прокомментировать возможные изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС, которые усложнят оформление покупок из-за рубежа. Нововведения не скажутся на массовых категориях продукции, полагает Ефимов. И в целом они дадут российским производителям преимущество перед зарубежными. "Власти хотят сбалансировать конкуренцию, выстроить границы, чтобы защитить свою экономику", - объяснил он.Однако у участников рынка однозначная позиция - это сильно подорвет электронную торговлю и положение потребителя. Теперь все товары будут доставляться не как для личного пользования, а как заграничная доставка. "Что касается не очень массовых товаров, но они могут пропасть с полок совсем", - предупредил собеседник.

https://1prime.ru/20240717/marketpleys-850202354.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркетплейс, таможня, еаэс, товары, россия