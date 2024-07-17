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"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров - 17.07.2024, ПРАЙМ
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"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров
"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров
Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут сделать некоторые позиции невыгодными для онлайн-продажи в России. Об этом НСН рассказал... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:22+0300
2024-07-17T12:22+0300
маркетплейс
таможня
еаэс
товары
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут сделать некоторые позиции невыгодными для онлайн-продажи в России. Об этом НСН рассказал председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов.Специалиста попросили прокомментировать возможные изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС, которые усложнят оформление покупок из-за рубежа. Нововведения не скажутся на массовых категориях продукции, полагает Ефимов. И в целом они дадут российским производителям преимущество перед зарубежными. "Власти хотят сбалансировать конкуренцию, выстроить границы, чтобы защитить свою экономику", - объяснил он.Однако у участников рынка однозначная позиция - это сильно подорвет электронную торговлю и положение потребителя. Теперь все товары будут доставляться не как для личного пользования, а как заграничная доставка. "Что касается не очень массовых товаров, но они могут пропасть с полок совсем", - предупредил собеседник.
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маркетплейс, таможня, еаэс, товары, россия
маркетплейс, таможня, ЕАЭС, товары, РОССИЯ
12:22 17.07.2024
 
"Пропадут с полок": россиян могут лишить зарубежных товаров

Специалист Ефимов: новые условия для маркетплейсов грозят исчезновением товаров

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут сделать некоторые позиции невыгодными для онлайн-продажи в России. Об этом НСН рассказал председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов.
Специалиста попросили прокомментировать возможные изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС, которые усложнят оформление покупок из-за рубежа. Нововведения не скажутся на массовых категориях продукции, полагает Ефимов. И в целом они дадут российским производителям преимущество перед зарубежными. "Власти хотят сбалансировать конкуренцию, выстроить границы, чтобы защитить свою экономику", - объяснил он.
Однако у участников рынка однозначная позиция - это сильно подорвет электронную торговлю и положение потребителя. Теперь все товары будут доставляться не как для личного пользования, а как заграничная доставка. "Что касается не очень массовых товаров, но они могут пропасть с полок совсем", - предупредил собеседник.
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы
10:37
 
маркетплейстаможняЕАЭСтоварыРОССИЯ
 
 
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