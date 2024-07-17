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Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя
Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя - 17.07.2024, ПРАЙМ
Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя
При получении чужого автомобильного штрафа, стоит обратиться в ГАИ. А в некоторых ситуациях - сразу в полицию, рассказал "Москве 24" юрист Лев Воропаев. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:38+0300
2024-07-17T11:38+0300
авто
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штрафы гибдд
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. При получении чужого автомобильного штрафа, стоит обратиться в ГАИ. А в некоторых ситуациях - сразу в полицию, рассказал "Москве 24" юрист Лев Воропаев."Если постановление было выписано в автоматическом режиме (что маловероятно), можно обжаловать штраф на портале "Госуслуги". А если сотрудником ГИБДД при остановке водителя на дороге, то претензия уже подается через почту в Госавтоинспекцию того региона или района, где он работает", — уточнил эксперт.Если же водитель подозревает, что кто-то пользуется копией его прав, стоит также написать заявление в полицию и попросить провести проверку, рекомендует автоюрист. Ранее стало известно, что российских автолюбителей могут штрафовать каждый день за езду без страховки ОСАГО. Предполагается, что система распознавания будет использовать дорожные камеры для фиксации автомобилей, которые передвигаются без действующей страховки.
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авто, гаи, гибдд, штрафы гибдд, полиция, мвд, юрист
Авто, ГАИ, ГИБДД, штрафы ГИБДД, полиция, МВД, юрист
11:38 17.07.2024
 
Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя

Юрист Воропаев: при получении чужого штрафа на свое имя нужно обратиться в МВД

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. При получении чужого автомобильного штрафа, стоит обратиться в ГАИ. А в некоторых ситуациях - сразу в полицию, рассказал "Москве 24" юрист Лев Воропаев.
"Если постановление было выписано в автоматическом режиме (что маловероятно), можно обжаловать штраф на портале "Госуслуги". А если сотрудником ГИБДД при остановке водителя на дороге, то претензия уже подается через почту в Госавтоинспекцию того региона или района, где он работает", — уточнил эксперт.
Если же водитель подозревает, что кто-то пользуется копией его прав, стоит также написать заявление в полицию и попросить провести проверку, рекомендует автоюрист.
Ранее стало известно, что российских автолюбителей могут штрафовать каждый день за езду без страховки ОСАГО. Предполагается, что система распознавания будет использовать дорожные камеры для фиксации автомобилей, которые передвигаются без действующей страховки.
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