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Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит

Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит - 18.07.2024, ПРАЙМ

Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит

Российский дилер привез для продажи новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения. Стоимость автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, - 5,7... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:34+0300

2024-07-18T11:34+0300

2024-07-18T11:46+0300

авто

внедорожники

японские автомобили

mitsubishi

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский дилер привез для продажи новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения. Стоимость автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, - 5,7 миллиона рублей, пишет портал Autonews.Новинка доступна в комплектации GLS, оснащена дизельным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач. Главная особенность - увеличенная на 60 процентов жесткость кузова.Ранее в июле в Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado. Цены на него стартуют от 5,9 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники, японские автомобили, mitsubishi