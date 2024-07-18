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Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит
Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит - 18.07.2024, ПРАЙМ
Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит
Российский дилер привез для продажи новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения. Стоимость автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, - 5,7... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:34+0300
2024-07-18T11:46+0300
авто
внедорожники
японские автомобили
mitsubishi
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский дилер привез для продажи новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения. Стоимость автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, - 5,7 миллиона рублей, пишет портал Autonews.Новинка доступна в комплектации GLS, оснащена дизельным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач. Главная особенность - увеличенная на 60 процентов жесткость кузова.Ранее в июле в Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado. Цены на него стартуют от 5,9 миллиона рублей.
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авто, внедорожники, японские автомобили, mitsubishi
Авто, внедорожники, японские автомобили, Mitsubishi
11:34 18.07.2024 (обновлено: 11:46 18.07.2024)
 
Дилер привез в Россию Mitsubishi L200 нового поколения. Сколько он стоит

Продажи абсолютно нового пикапа Mitsubishi L200 начались в РФ от 5,7 млн рублей

© Фото : MITSUBISHI MOTORS CORPORATIONАвтомобиль Mitsubishi L200 (2023)
Автомобиль Mitsubishi L200 (2023) - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский дилер привез для продажи новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения. Стоимость автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, - 5,7 миллиона рублей, пишет портал Autonews.

Новинка доступна в комплектации GLS, оснащена дизельным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач.
Главная особенность - увеличенная на 60 процентов жесткость кузова.
Ранее в июле в Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado. Цены на него стартуют от 5,9 миллиона рублей.
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Автовнедорожникияпонские автомобилиMitsubishi
 
 
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