Российские дилеры советуют поторопиться с покупкой машины до 1 октября
Autonews: дилеры торопят с покупкой авто до 1 октября из-за роста утильсбора
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Осенью в России ожидают стремительный рост цен на новые автомобили не локализованных марок. Это связано с планами кабмина увеличить утилизационный сбор с 1 октября, пишет Autonews.
В России локализованное производство легковых автомобилей есть у АвтоВАЗа, УАЗа, Haval, компании "Москвич", Evolute и "Автомобильного завода АГР" в Санкт-Петербурге. По мнению опрошенных порталом экспертов, такие производители смогут рассчитывать на компенсацию утильсбора со стороны государства.
В России локализованное производство легковых автомобилей есть у АвтоВАЗа, УАЗа, Haval, компании "Москвич", Evolute и "Автомобильного завода АГР" в Санкт-Петербурге. По мнению опрошенных порталом экспертов, такие производители смогут рассчитывать на компенсацию утильсбора со стороны государства.
Если документ примут, сбор на импортные автомобили начнут планово повышать. Поэтому, по словам представителя "Рольф" Николая Иванова, сейчас самый правильный момент для покупки новой машины. По оценке участника рынка, если утильсбор вырастет на дополнительные 300 тысяч рублей, то автомобили сначала подорожают примерно на 150 тысяч, а чуть позже и на 300.
Как отмечали эксперты, опрошенные "Праймом", любые ограничения импорта в текущих условиях толкают автомобильные цены вверх, так как внутреннее предложение восстанавливается медленно и остается ниже потенциального спроса.