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Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена

Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ

Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена

Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании, свидетельствуют данные торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T06:31+0300

2024-07-22T06:31+0300

2024-07-22T06:31+0300

экономика

нефть

цена

джо байден

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 1.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28%, до 82,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 78,94 доллара. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

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нефть, цена, джо байден