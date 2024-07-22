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Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена
Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена
Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании, свидетельствуют данные торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:31+0300
2024-07-22T06:31+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 1.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28%, до 82,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 78,94 доллара. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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нефть, цена, джо байден
Экономика, Нефть, цена, Джо Байден
Нефть дорожает после прекращения предвыборной кампании Байдена
Торги: нефть дорожает на 0,3-0,4% после выхода Байдена из предвыборной гонки
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 1.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28%, до 82,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 78,94 доллара.
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Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.