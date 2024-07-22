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Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором
Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором
Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:09+0300
2024-07-22T13:09+0300
2024-07-22T13:09+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с пробегом по цене Lada Vesta с вариатором.Так, на рынке подержанных авто можно найти любимый многими россиянам "Солярис" стоимость немногим выше полутора миллиона рублей. Примерно по той же стоимость можно купить Nissan X-Trail 2011-го 1,6 миллиона. Чуть дешевле обойдется четырехлетний Volkswagen Polo. Еще сто тысяч придется доплатить за японский кроссовер Infiniti FX37 2012-го. Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь.
https://1prime.ru/20240717/avto-850216254.html
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авто, спрос на легковые авто, lada, lada vesta, автоваз, hyundai, volkswagen, nissan
Авто, спрос на легковые авто, Lada, Lada Vesta, АвтоВАЗ, Hyundai, Volkswagen, Nissan
Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором
Автоэксперт Давиденко: по цене новой Lada Vesta можно купить