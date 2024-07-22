https://1prime.ru/20240722/vesta-850326387.html

Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором

Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором - 22.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором

Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:09+0300

2024-07-22T13:09+0300

2024-07-22T13:09+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с пробегом по цене Lada Vesta с вариатором.Так, на рынке подержанных авто можно найти любимый многими россиянам "Солярис" стоимость немногим выше полутора миллиона рублей. Примерно по той же стоимость можно купить Nissan X-Trail 2011-го 1,6 миллиона. Чуть дешевле обойдется четырехлетний Volkswagen Polo. Еще сто тысяч придется доплатить за японский кроссовер Infiniti FX37 2012-го. Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь.

https://1prime.ru/20240717/avto-850216254.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, lada, lada vesta, автоваз, hyundai, volkswagen, nissan