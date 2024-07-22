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Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором
Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором
Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:09+0300
2024-07-22T13:09+0300
авто
спрос на легковые авто
lada
lada vesta
автоваз
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с пробегом по цене Lada Vesta с вариатором.Так, на рынке подержанных авто можно найти любимый многими россиянам "Солярис" стоимость немногим выше полутора миллиона рублей. Примерно по той же стоимость можно купить Nissan X-Trail 2011-го 1,6 миллиона. Чуть дешевле обойдется четырехлетний Volkswagen Polo. Еще сто тысяч придется доплатить за японский кроссовер Infiniti FX37 2012-го. Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь.
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авто, спрос на легковые авто, lada, lada vesta, автоваз, hyundai, volkswagen, nissan
Авто, спрос на легковые авто, Lada, Lada Vesta, АвтоВАЗ, Hyundai, Volkswagen, Nissan
13:09 22.07.2024
 
Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором

Автоэксперт Давиденко: по цене новой Lada Vesta можно купить

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко назвал "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с пробегом по цене Lada Vesta с вариатором.
Так, на рынке подержанных авто можно найти любимый многими россиянам "Солярис" стоимость немногим выше полутора миллиона рублей. Примерно по той же стоимость можно купить Nissan X-Trail 2011-го 1,6 миллиона. Чуть дешевле обойдется четырехлетний Volkswagen Polo. Еще сто тысяч придется доплатить за японский кроссовер Infiniti FX37 2012-го.
Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" создал для белорусского рынка "народную" спецверсию Lada Vesta, в дилерских центрах за машинами выстроилась очередь.
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Автоспрос на легковые автоLadaLada VestaАвтоВАЗHyundaiVolkswagenNissan
 
 
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