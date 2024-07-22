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Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене

Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене - 22.07.2024, ПРАЙМ

Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене

Talagon - самый крупный кроссовер марки Volkswagen последних лет. В Россию он попадает только по параллельному импорту. Журнал "За рулём" протестировал... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:55+0300

2024-07-22T11:55+0300

2024-07-22T11:55+0300

авто

кроссоверы

volkswagen

параллельный импорт

автоэксперт

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Talagon - самый крупный кроссовер марки Volkswagen последних лет. В Россию он попадает только по параллельному импорту. Журнал "За рулём" протестировал автомобиль и выделил основные плюсы и минусы.Основное преимущество - база MQB, оснащенная 220-сильным мотором EA888 и семиступенчатым роботом DSG. "Несмотря на солидные габариты и две тонны веса, Talagon очень легко пишет траекторию и резво меняет полосу движения", - подчеркнул автоэксперт Александр Виноградов.При этом у него возникли замечания к коробке передач - не понравилась небольшая задержка при переключении. Вопреки внушительным размерам, места на третьем ряду сидений не так много. Не впечатлил и объем багажника. Однако самый большой минус - стоимость машины. Кроссовер обойдется минимум в 6,5 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240708/avto-849911694.html

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авто, кроссоверы, volkswagen, параллельный импорт, автоэксперт