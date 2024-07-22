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Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене
Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене - 22.07.2024, ПРАЙМ
Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене
Talagon - самый крупный кроссовер марки Volkswagen последних лет. В Россию он попадает только по параллельному импорту. Журнал "За рулём" протестировал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:55+0300
2024-07-22T11:55+0300
авто
кроссоверы
volkswagen
параллельный импорт
автоэксперт
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Talagon - самый крупный кроссовер марки Volkswagen последних лет. В Россию он попадает только по параллельному импорту. Журнал "За рулём" протестировал автомобиль и выделил основные плюсы и минусы.Основное преимущество - база MQB, оснащенная 220-сильным мотором EA888 и семиступенчатым роботом DSG. "Несмотря на солидные габариты и две тонны веса, Talagon очень легко пишет траекторию и резво меняет полосу движения", - подчеркнул автоэксперт Александр Виноградов.При этом у него возникли замечания к коробке передач - не понравилась небольшая задержка при переключении. Вопреки внушительным размерам, места на третьем ряду сидений не так много. Не впечатлил и объем багажника. Однако самый большой минус - стоимость машины. Кроссовер обойдется минимум в 6,5 миллиона рублей.
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авто, кроссоверы, volkswagen, параллельный импорт, автоэксперт
Авто, кроссоверы, Volkswagen, параллельный импорт, автоэксперт
11:55 22.07.2024
 
Названы главные недостатки "народного кроссовера". И дело не только в цене

Автоэксперт Виноградов назвал недостатки кроссовера Volkswagen Talagon

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Эмблема Volkswagen
#Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Talagon - самый крупный кроссовер марки Volkswagen последних лет. В Россию он попадает только по параллельному импорту. Журнал "За рулём" протестировал автомобиль и выделил основные плюсы и минусы.
Основное преимущество - база MQB, оснащенная 220-сильным мотором EA888 и семиступенчатым роботом DSG. "Несмотря на солидные габариты и две тонны веса, Talagon очень легко пишет траекторию и резво меняет полосу движения", - подчеркнул автоэксперт Александр Виноградов.
При этом у него возникли замечания к коробке передач - не понравилась небольшая задержка при переключении. Вопреки внушительным размерам, места на третьем ряду сидений не так много. Не впечатлил и объем багажника. Однако самый большой минус - стоимость машины. Кроссовер обойдется минимум в 6,5 миллиона рублей.
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АвтокроссоверыVolkswagenпараллельный импортавтоэксперт
 
 
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