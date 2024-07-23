Рынок удерживает позитив

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 22 июля, российский рубль сохранил равновесие. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 87,84, евро/рубль - на 0,02%, до 95,65 руб., юань/рубль - на 0,01%, до 11,9720 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 23 июля на отметке в 87,7805 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7591 руб. за 1 евро.В начале недели участники рынка предпочитали экономить силы. Наступившая неделя будет активной для рубля, поэтому ресурс пригодится. На информацию ЦБ РФ об изменении стратегии расчетов курсов иностранных валют рынок никак не отреагировал.К утру вторника нефть Brent упала в цене до $82,40 за баррель. Влияние, с одной стороны, оказала информация о понижении процентной ставки НБК для того, чтобы поддержать экономический рост в стране. С другой, факторами поддержки становятся сейчас опасения по поводу лесных пожаров в Канаде, а также улучшение позиций экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.Во вторник доллар США будет останется в границах 87,50-88,50 рублей. Пока этот коридор смотрится наиболее актуальным. Евровалюта удержится в рамках 95,00-96,50 рублей. Российский рынок акций в понедельник вырос. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54%, до 3024,54 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1085,43 п. Рынок сумел сохранить положительный импульс, несмотря на давление нефтяных цен и попытки укрепления рубля. Для индекса МосБиржи вероятным диапазоном на вторник является 3015-3040 п., для валютного - 1070-1105 п.
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 22 июля, российский рубль сохранил равновесие. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 87,84, евро/рубль - на 0,02%, до 95,65 руб., юань/рубль - на 0,01%, до 11,9720 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 23 июля на отметке в 87,7805 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7591 руб. за 1 евро.
В начале недели участники рынка предпочитали экономить силы. Наступившая неделя будет активной для рубля, поэтому ресурс пригодится. На информацию ЦБ РФ об изменении стратегии расчетов курсов иностранных валют рынок никак не отреагировал.
К утру вторника нефть Brent упала в цене до $82,40 за баррель. Влияние, с одной стороны, оказала информация о понижении процентной ставки НБК для того, чтобы поддержать экономический рост в стране. С другой, факторами поддержки становятся сейчас опасения по поводу лесных пожаров в Канаде, а также улучшение позиций экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Во вторник доллар США будет останется в границах 87,50-88,50 рублей. Пока этот коридор смотрится наиболее актуальным. Евровалюта удержится в рамках 95,00-96,50 рублей.
Российский рынок акций в понедельник вырос. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54%, до 3024,54 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1085,43 п. Рынок сумел сохранить положительный импульс, несмотря на давление нефтяных цен и попытки укрепления рубля. Для индекса МосБиржи вероятным диапазоном на вторник является 3015-3040 п., для валютного - 1070-1105 п.
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