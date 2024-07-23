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Рынок удерживает позитив - 23.07.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240723/analitika-850349079.html
Рынок удерживает позитив
Рынок удерживает позитив - 23.07.2024, ПРАЙМ
Рынок удерживает позитив
В понедельник, 22 июля, российский рубль сохранил равновесие. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 87,84, евро/рубль - на 0,02%, до 95,65 руб., юань/рубль - | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T08:57+0300
2024-07-23T08:57+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 22 июля, российский рубль сохранил равновесие. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 87,84, евро/рубль - на 0,02%, до 95,65 руб., юань/рубль - на 0,01%, до 11,9720 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 23 июля на отметке в 87,7805 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7591 руб. за 1 евро.В начале недели участники рынка предпочитали экономить силы. Наступившая неделя будет активной для рубля, поэтому ресурс пригодится. На информацию ЦБ РФ об изменении стратегии расчетов курсов иностранных валют рынок никак не отреагировал.К утру вторника нефть Brent упала в цене до $82,40 за баррель. Влияние, с одной стороны, оказала информация о понижении процентной ставки НБК для того, чтобы поддержать экономический рост в стране. С другой, факторами поддержки становятся сейчас опасения по поводу лесных пожаров в Канаде, а также улучшение позиций экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.Во вторник доллар США будет останется в границах 87,50-88,50 рублей. Пока этот коридор смотрится наиболее актуальным. Евровалюта удержится в рамках 95,00-96,50 рублей. Российский рынок акций в понедельник вырос. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54%, до 3024,54 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1085,43 п. Рынок сумел сохранить положительный импульс, несмотря на давление нефтяных цен и попытки укрепления рубля. Для индекса МосБиржи вероятным диапазоном на вторник является 3015-3040 п., для валютного - 1070-1105 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, рубль, нефть
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, рубль, Нефть
08:57 23.07.2024
 

Рынок удерживает позитив

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 22 июля, российский рубль сохранил равновесие. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 87,84, евро/рубль - на 0,02%, до 95,65 руб., юань/рубль - на 0,01%, до 11,9720 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 23 июля на отметке в 87,7805 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7591 руб. за 1 евро.
В начале недели участники рынка предпочитали экономить силы. Наступившая неделя будет активной для рубля, поэтому ресурс пригодится. На информацию ЦБ РФ об изменении стратегии расчетов курсов иностранных валют рынок никак не отреагировал.
К утру вторника нефть Brent упала в цене до $82,40 за баррель. Влияние, с одной стороны, оказала информация о понижении процентной ставки НБК для того, чтобы поддержать экономический рост в стране. С другой, факторами поддержки становятся сейчас опасения по поводу лесных пожаров в Канаде, а также улучшение позиций экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Во вторник доллар США будет останется в границах 87,50-88,50 рублей. Пока этот коридор смотрится наиболее актуальным. Евровалюта удержится в рамках 95,00-96,50 рублей.
Российский рынок акций в понедельник вырос. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54%, до 3024,54 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1085,43 п. Рынок сумел сохранить положительный импульс, несмотря на давление нефтяных цен и попытки укрепления рубля. Для индекса МосБиржи вероятным диапазоном на вторник является 3015-3040 п., для валютного - 1070-1105 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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