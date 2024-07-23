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Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года

Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года - 23.07.2024, ПРАЙМ

Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года

Российский авторынок ожидает падение, считают опрошенные "Газетой.Ru" дилеры и эксперты. Спрос поддерживают только негативные факторы: клиенты покупают машины,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T11:29+0300

2024-07-23T11:29+0300

2024-07-23T11:29+0300

авто

спрос на легковые авто

ставка банка россии

утильсбор

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский авторынок ожидает падение, считают опрошенные "Газетой.Ru" дилеры и эксперты. Спрос поддерживают только негативные факторы: клиенты покупают машины, опасаясь подорожания после увеличения утильсбора и решения ЦБ. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) дали оптимистичный прогноз - дилеры закроют год с результатом 1,65 миллиона проданных новых машин. В пессимистичном сценарии фигурирует на 300 тысяч меньше проданных авто. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выразило еще больший скепсис: в 2024-м продадут лишь 1,12 миллиона новых авто. Или в худшем случае - чуть более миллиона.Замгендиректора группы "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев назвал наиболее вероятной планку в полтора миллиона реализованных новых машин. По его словам, один из триггеров, влияющих на продажи, — это высокая ключевая ставка Банка России.С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

https://1prime.ru/20240720/avto-850188545.html

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авто, спрос на легковые авто, ставка банка россии, утильсбор