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Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года
Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года - 23.07.2024, ПРАЙМ
Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года
Российский авторынок ожидает падение, считают опрошенные "Газетой.Ru" дилеры и эксперты. Спрос поддерживают только негативные факторы: клиенты покупают машины,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:29+0300
2024-07-23T11:29+0300
авто
спрос на легковые авто
ставка банка россии
утильсбор
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский авторынок ожидает падение, считают опрошенные "Газетой.Ru" дилеры и эксперты. Спрос поддерживают только негативные факторы: клиенты покупают машины, опасаясь подорожания после увеличения утильсбора и решения ЦБ. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) дали оптимистичный прогноз - дилеры закроют год с результатом 1,65 миллиона проданных новых машин. В пессимистичном сценарии фигурирует на 300 тысяч меньше проданных авто. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выразило еще больший скепсис: в 2024-м продадут лишь 1,12 миллиона новых авто. Или в худшем случае - чуть более миллиона.Замгендиректора группы "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев назвал наиболее вероятной планку в полтора миллиона реализованных новых машин. По его словам, один из триггеров, влияющих на продажи, — это высокая ключевая ставка Банка России.С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
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авто, спрос на легковые авто, ставка банка россии, утильсбор
Авто, спрос на легковые авто, ставка Банка России, утильсбор
11:29 23.07.2024
 
Дилеры бьют тревогу: что ждет авторынок до конца года

Дилеры предупредили о возможном падении авторынка из-за ужесточения законов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский авторынок ожидает падение, считают опрошенные "Газетой.Ru" дилеры и эксперты. Спрос поддерживают только негативные факторы: клиенты покупают машины, опасаясь подорожания после увеличения утильсбора и решения ЦБ.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) дали оптимистичный прогноз - дилеры закроют год с результатом 1,65 миллиона проданных новых машин. В пессимистичном сценарии фигурирует на 300 тысяч меньше проданных авто. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выразило еще больший скепсис: в 2024-м продадут лишь 1,12 миллиона новых авто. Или в худшем случае - чуть более миллиона.
Замгендиректора группы "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев назвал наиболее вероятной планку в полтора миллиона реализованных новых машин. По его словам, один из триггеров, влияющих на продажи, — это высокая ключевая ставка Банка России.
С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Китайский автомобиль Haval
Один на миллион. Рейтинг лучших китайских авто в России
20 июля, 04:30
 
Автоспрос на легковые автоставка Банка Россииутильсбор
 
 
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