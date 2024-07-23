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В Белоруссии рекордно подешевел надежный японский кроссовер
В Белоруссии рекордно подешевел надежный японский кроссовер - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии рекордно подешевел надежный японский кроссовер
Кроссовер Nissan X-Trail заметно подешевел в Белоруссии. Машину 2023 года выпуска в республике предлагают за 110 тысяч белорусских рублей (это чуть более трех... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:52+0300
2024-07-23T11:52+0300
2024-07-23T11:52+0300
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белоруссия
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параллельный импорт
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Кроссовер Nissan X-Trail заметно подешевел в Белоруссии. Машину 2023 года выпуска в республике предлагают за 110 тысяч белорусских рублей (это чуть более трех миллионов российских), пишет портал Quto.По такой цене продают гибрид: бензиновый двигатель заряжает компактный аккумулятор, а тот снабжает энергией электромоторы, вращающие колёса. Другие экземпляры в "богатой" комплектации TOP. Для сравнения, в России такие кроссоверы стоят более четырех миллионов рублей.Ранее против Белоруссии начали действовать новые европейские ограничения, призванные предотвратить обход санкций Москвой. Среди прочего была закрыта лазейка, позволявшая юрлицам экспортировать автомобили. При этом республика долгое время была одним из важнейших каналов поставок в Россию автомобилей по параллельному импорту.
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авто, кроссовер, nissan, белоруссия, россия, параллельный импорт
Авто, кроссовер, Nissan, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, параллельный импорт
В Белоруссии рекордно подешевел надежный японский кроссовер
Quto: в Белоруссии рекордно подешевел кроссовер Nissan X-Trail - до 3,05 млн руб