https://1prime.ru/20240724/oruzhie-850397381.html
Госдума дала судебным приставам право применять оружие
Госдума дала судебным приставам право применять оружие - 24.07.2024, ПРАЙМ
Госдума дала судебным приставам право применять оружие
Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:47+0300
2024-07-24T14:47+0300
2024-07-24T14:51+0300
госдума
россия
судебные приставы
оружие
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых случаях.Сотрудник органов принудительного исполнения будет обязан проходить специальную подготовку, а также проверку не реже одного раза в год на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и оружия.Также в течение 24 часов сотрудник будет обязан уведомить прокурора о смерти или ранении в результате применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Он также обязан уведомить в этот срок близкого родственника или близкого лица гражданина в случае причинения ему телесных повреждений.Предусматривается, что органы принудительного исполнения используют технические средства, аудио-, фото- и видеофиксацию при документировании обстоятельств совершения преступлений.При этом превышение полномочий сотрудника влечет ответственность, установленную законом. Применение физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц.
https://1prime.ru/20240723/nurmagomedov-850374740.html
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госдума, россия, судебные приставы, оружие
Госдума, РОССИЯ, судебные приставы, оружие
Госдума дала судебным приставам право применять оружие
Госдума приняла закон о праве судебных приставов применять оружие в ряде случаев
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых случаях.
Сотрудник органов принудительного исполнения будет обязан проходить специальную подготовку, а также проверку не реже одного раза в год на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и оружия.
Также в течение 24 часов сотрудник будет обязан уведомить прокурора о смерти или ранении в результате применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Он также обязан уведомить в этот срок близкого родственника или близкого лица гражданина в случае причинения ему телесных повреждений.
Предусматривается, что органы принудительного исполнения используют технические средства, аудио-, фото- и видеофиксацию при документировании обстоятельств совершения преступлений.
При этом превышение полномочий сотрудника влечет ответственность, установленную законом. Применение физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц.
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