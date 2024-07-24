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Госдума дала судебным приставам право применять оружие

Госдума дала судебным приставам право применять оружие - 24.07.2024, ПРАЙМ

Госдума дала судебным приставам право применять оружие

Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T14:47+0300

2024-07-24T14:47+0300

2024-07-24T14:51+0300

госдума

россия

судебные приставы

оружие

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых случаях.Сотрудник органов принудительного исполнения будет обязан проходить специальную подготовку, а также проверку не реже одного раза в год на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и оружия.Также в течение 24 часов сотрудник будет обязан уведомить прокурора о смерти или ранении в результате применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Он также обязан уведомить в этот срок близкого родственника или близкого лица гражданина в случае причинения ему телесных повреждений.Предусматривается, что органы принудительного исполнения используют технические средства, аудио-, фото- и видеофиксацию при документировании обстоятельств совершения преступлений.При этом превышение полномочий сотрудника влечет ответственность, установленную законом. Применение физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц.

https://1prime.ru/20240723/nurmagomedov-850374740.html

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госдума, россия, судебные приставы, оружие