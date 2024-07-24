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Владельцам одного типа машин могут вернуть миллиард рублей из-за ошибки

Владельцам одного типа машин могут вернуть миллиард рублей из-за ошибки - 24.07.2024, ПРАЙМ

Владельцам одного типа машин могут вернуть миллиард рублей из-за ошибки

В прошлом году в России ужесточили правила оплаты утилизационного сбора. И в течение как минимум шести последних месяцев некоторым владельцам пикапов начисляли... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:20+0300

2024-07-24T17:20+0300

2024-07-24T17:20+0300

авто

национальный автомобильный союз

антон шапарин

росстандарт

пикапы ram

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В прошлом году в России ужесточили правила оплаты утилизационного сбора. И в течение как минимум шести последних месяцев некоторым владельцам пикапов начисляли лишний налог, выяснили "Известия". По новым правилам, если такой автомобиль классифицируется как грузовой, платить за него нужно 100 тысяч рублей, а если как легковой — уже более полутора миллиона. Весной Росстандарт поручал испытательным лабораториям проверить, как классифицировались пикапы. В Национальном автомобильном союзе (НАС) сообщили, что только по одной модели — RAM 1500 TRX — за полтора последних года было выдано почти семьсот свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Из них 539 были выписаны как на легковой пикап. Теперь их могут аннулировать. В таком случае из федерального бюджета следует вернуть владельцам избыточно уплаченный утильсбор в размере 731,2 тысячи рублей на каждое транспортное средство, в общей сложности — 394 миллиона, подсчитал вице-президент НАС Антон Шапарин.В начале июля премьер-министру Михаилу Мишустину показали отечественный пикап Sollers ST8. Старт серийного производства по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025-го. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производить на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).

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авто, национальный автомобильный союз, антон шапарин, росстандарт, пикапы ram