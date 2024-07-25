https://1prime.ru/20240725/dorogi-850425612.html

Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину

Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину - 25.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину

Первое и главное, что страдает в автомобиле от плохих дорог – подвеска. При попадании в глубокую яму на высокой скорости могут пострадать шаровые опоры,... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:28+0300

2024-07-25T12:28+0300

2024-07-25T12:28+0300

авто

дороги

ремонт

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75759/33/757593341_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_855a47f23468a7f4b6f0886ecae0072b.jpg

МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первое и главное, что страдает в автомобиле от плохих дорог – подвеска. При попадании в глубокую яму на высокой скорости могут пострадать шаровые опоры, амортизаторы и другие детали, рассказал "Российской газете" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов."Мы сталкивались со случаями, когда изношенные или некачественный шаровые опоры буквально разваливались на серьезной яме", — сказал Родионов. От "ударов" на плохих дорогах также страдают рулевые наконечники, рулевая тяга и рейка. От недостатков дорожного полотна, безусловно, портятся шины. Диски могут треснуть после попадания машины в дорожную яму, а штамповка - деформироваться.Ранее автоэксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами. У товара с невысокой ценой в составе будет большая доля сажи, такая шина дает значительный шум и низкие износостойкость, сцепление и комфорт, отметил эксперт. Увеличивается расход топлива, портятся элементы подвески. Кроме того, стоимость товара зависит и бренда-производителя: чем известнее, тем дороже.

https://1prime.ru/20240723/avtomobil-850351450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, дороги, ремонт