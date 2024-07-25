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Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину
Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину - 25.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину
Первое и главное, что страдает в автомобиле от плохих дорог – подвеска. При попадании в глубокую яму на высокой скорости могут пострадать шаровые опоры,... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:28+0300
2024-07-25T12:28+0300
2024-07-25T12:28+0300
авто
дороги
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первое и главное, что страдает в автомобиле от плохих дорог – подвеска. При попадании в глубокую яму на высокой скорости могут пострадать шаровые опоры, амортизаторы и другие детали, рассказал "Российской газете" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов."Мы сталкивались со случаями, когда изношенные или некачественный шаровые опоры буквально разваливались на серьезной яме", — сказал Родионов. От "ударов" на плохих дорогах также страдают рулевые наконечники, рулевая тяга и рейка. От недостатков дорожного полотна, безусловно, портятся шины. Диски могут треснуть после попадания машины в дорожную яму, а штамповка - деформироваться.Ранее автоэксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами. У товара с невысокой ценой в составе будет большая доля сажи, такая шина дает значительный шум и низкие износостойкость, сцепление и комфорт, отметил эксперт. Увеличивается расход топлива, портятся элементы подвески. Кроме того, стоимость товара зависит и бренда-производителя: чем известнее, тем дороже.
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авто, дороги, ремонт
Эксперт рассказал, как плохие дороги "убивают" машину
Автоэксперт Родионов назвал самые частые поломки автомобиля из-за плохих дорог