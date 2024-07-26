https://1prime.ru/20240726/alkogol-850453301.html

Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать

Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать - 26.07.2024, ПРАЙМ

Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:51+0300

2024-07-26T12:51+0300

2024-07-26T12:51+0300

авто

водительские права

алкоголь

гибдд

гаи

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что делать, если алкотестер показывает наличие алкоголя по ошибке.В первую очередь нужно повторит тест - по правилам, это возможно через 20 минут. При второй "осечке" необходимо пройти медосвидетельствование. Состояние опьянения в любом случае констатирует врач. И только суд определяет наказание. При этом отказ от освидетельствования приравнивается к подтверждению вины, напоминает инспектор. Однако, если медики в сговоре с представителями полиции, они могут оклеветать трезвого водителя. В этом случае необходимо обратиться в независимое медучреждение в течение пяти часов после первой проверки. Доказать правоту можно только в суде. Водитель сможет даже возместить свои траты на повторное освидетельствование, эвакуацию и штрафстоянку.В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды, указан и парацетамол.

https://1prime.ru/20240515/lekarstva-848179190.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, водительские права, алкоголь, гибдд, гаи