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Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать - 26.07.2024, ПРАЙМ
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:51+0300
2024-07-26T12:51+0300
авто
водительские права
алкоголь
гибдд
гаи
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что делать, если алкотестер показывает наличие алкоголя по ошибке.В первую очередь нужно повторит тест - по правилам, это возможно через 20 минут. При второй "осечке" необходимо пройти медосвидетельствование. Состояние опьянения в любом случае констатирует врач. И только суд определяет наказание. При этом отказ от освидетельствования приравнивается к подтверждению вины, напоминает инспектор. Однако, если медики в сговоре с представителями полиции, они могут оклеветать трезвого водителя. В этом случае необходимо обратиться в независимое медучреждение в течение пяти часов после первой проверки. Доказать правоту можно только в суде. Водитель сможет даже возместить свои траты на повторное освидетельствование, эвакуацию и штрафстоянку.В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды, указан и парацетамол.
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авто, водительские права, алкоголь, гибдд, гаи
Авто, водительские права, алкоголь, ГИБДД, ГАИ
12:51 26.07.2024
 
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать

Инспектор ГАИ рассказал об ошибках алкотестера и объяснил порядок действий

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что делать, если алкотестер показывает наличие алкоголя по ошибке.
В первую очередь нужно повторит тест - по правилам, это возможно через 20 минут. При второй "осечке" необходимо пройти медосвидетельствование. Состояние опьянения в любом случае констатирует врач. И только суд определяет наказание. При этом отказ от освидетельствования приравнивается к подтверждению вины, напоминает инспектор.
Однако, если медики в сговоре с представителями полиции, они могут оклеветать трезвого водителя. В этом случае необходимо обратиться в независимое медучреждение в течение пяти часов после первой проверки. Доказать правоту можно только в суде. Водитель сможет даже возместить свои траты на повторное освидетельствование, эвакуацию и штрафстоянку.
В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды, указан и парацетамол.
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