https://1prime.ru/20240726/alkogol-850453301.html
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать - 26.07.2024, ПРАЙМ
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:51+0300
2024-07-26T12:51+0300
2024-07-26T12:51+0300
авто
водительские права
алкоголь
гибдд
гаи
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/02/833520243_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_3fe2134f27afbf509ad621e3713be6a4.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут лишить прав на два года. Инспектор ГАИ объяснил порталу "На автотрассе", что делать, если алкотестер показывает наличие алкоголя по ошибке.В первую очередь нужно повторит тест - по правилам, это возможно через 20 минут. При второй "осечке" необходимо пройти медосвидетельствование. Состояние опьянения в любом случае констатирует врач. И только суд определяет наказание. При этом отказ от освидетельствования приравнивается к подтверждению вины, напоминает инспектор. Однако, если медики в сговоре с представителями полиции, они могут оклеветать трезвого водителя. В этом случае необходимо обратиться в независимое медучреждение в течение пяти часов после первой проверки. Доказать правоту можно только в суде. Водитель сможет даже возместить свои траты на повторное освидетельствование, эвакуацию и штрафстоянку.В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды, указан и парацетамол.
https://1prime.ru/20240515/lekarstva-848179190.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/02/833520243_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0c39f9679452b113247c12afabe8db59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, водительские права, алкоголь, гибдд, гаи
Авто, водительские права, алкоголь, ГИБДД, ГАИ
Не пил, а результат положительный. Инспектор ГАИ рассказал, что делать
Инспектор ГАИ рассказал об ошибках алкотестера и объяснил порядок действий