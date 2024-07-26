https://1prime.ru/20240726/hyundai-850452739.html
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ
В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:20+0300
2024-07-26T12:20+0300
2024-07-26T12:20+0300
авто
спрос на легковые авто
hyundai
россия
узбекистан
казахстан
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_0:134:3076:1864_1920x0_80_0_0_2c86a77f9e8f76bcbb7a5319358ab783.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не попадут, пишет портал Quto.ru.Во-первых, Узбекистан не входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, и возить авто с растаможкой будет очень дорого, объяснил вице-президент НАС Антон Шапарин. Во-вторых, проект ориентирован на быстрорастущие рынки Центральной Азии. Логичнее и удобнее, на его взгляд, организовать поставки из Казахстана или Белоруссии. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, подсчитал ранее портал "Автостат". Такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно).
https://1prime.ru/20240715/evropa-850115571.html
узбекистан
казахстан
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_6fcc999ea24fc38f07cbb68b7ff92d19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, спрос на легковые авто, hyundai, россия, узбекистан, казахстан, белоруссия
Авто, спрос на легковые авто, Hyundai, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ
Эксперт Шапарин