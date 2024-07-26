https://1prime.ru/20240726/hyundai-850452739.html

Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ

Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ - 26.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ

В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:20+0300

2024-07-26T12:20+0300

2024-07-26T12:20+0300

авто

спрос на легковые авто

hyundai

россия

узбекистан

казахстан

белоруссия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не попадут, пишет портал Quto.ru.Во-первых, Узбекистан не входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, и возить авто с растаможкой будет очень дорого, объяснил вице-президент НАС Антон Шапарин. Во-вторых, проект ориентирован на быстрорастущие рынки Центральной Азии. Логичнее и удобнее, на его взгляд, организовать поставки из Казахстана или Белоруссии. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, подсчитал ранее портал "Автостат". Такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно).

https://1prime.ru/20240715/evropa-850115571.html

узбекистан

казахстан

белоруссия

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авто, спрос на легковые авто, hyundai, россия, узбекистан, казахстан, белоруссия