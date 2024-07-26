Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240726/hyundai-850452739.html
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ
В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:20+0300
2024-07-26T12:20+0300
авто
спрос на легковые авто
hyundai
россия
узбекистан
казахстан
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_0:134:3076:1864_1920x0_80_0_0_2c86a77f9e8f76bcbb7a5319358ab783.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не попадут, пишет портал Quto.ru.Во-первых, Узбекистан не входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, и возить авто с растаможкой будет очень дорого, объяснил вице-президент НАС Антон Шапарин. Во-вторых, проект ориентирован на быстрорастущие рынки Центральной Азии. Логичнее и удобнее, на его взгляд, организовать поставки из Казахстана или Белоруссии. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, подсчитал ранее портал "Автостат". Такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно).
https://1prime.ru/20240715/evropa-850115571.html
узбекистан
казахстан
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_6fcc999ea24fc38f07cbb68b7ff92d19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, hyundai, россия, узбекистан, казахстан, белоруссия
Авто, спрос на легковые авто, Hyundai, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ
12:20 26.07.2024
 
Россиянам объяснили, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ

Эксперт Шапарин

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкHyundai Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не попадут, пишет портал Quto.ru.
Во-первых, Узбекистан не входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, и возить авто с растаможкой будет очень дорого, объяснил вице-президент НАС Антон Шапарин. Во-вторых, проект ориентирован на быстрорастущие рынки Центральной Азии. Логичнее и удобнее, на его взгляд, организовать поставки из Казахстана или Белоруссии.
Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, подсчитал ранее портал "Автостат". Такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно).
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы
15 июля, 14:30
 
Автоспрос на легковые автоHyundaiРОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала