https://1prime.ru/20240726/prado-850454070.html

Разочарование года. Новый Land Cruiser Prado оказался хуже, чем ждали

Разочарование года. Новый Land Cruiser Prado оказался хуже, чем ждали - 26.07.2024, ПРАЙМ

Разочарование года. Новый Land Cruiser Prado оказался хуже, чем ждали

Новый внедорожник Land Cruiser Prado заметно отличается от своего предшественника. Однако европейцы заявляют, что производитель некорректно описал особенности... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:14+0300

2024-07-26T13:14+0300

2024-07-26T13:14+0300

авто

внедорожники

land cruiser prado

toyota

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Новый внедорожник Land Cruiser Prado заметно отличается от своего предшественника. Однако европейцы заявляют, что производитель некорректно описал особенности модели. Об этом пишет портал naavtotrasse.ru со ссылкой на отзыв владельца автокомпании.В компании Toyota презентовали новый Prado как внедорожник, способный отличный ездить и по бездорожью, и по асфальту. Но отзывы покупателей свидетельствуют - новинка ведет себя тяжеловесно и с раскачкой на дороге, с небольшой дрожью и вибрацией от задней оси. Эта неопределенность станет четкой на бездорожье. И все же по управляемости Prado стал действительно лучше своего предшественника. Плюс, он получил более удобные сидения, которые частично компенсируют заявленные недостатки. И, самое важное, подчеркивает собеседник портала, - это по-прежнему очень надежный автомобиль.Внедорожник, мировая премьера которого состоялась в прошлом году, добрался и до России. Цены стартуют от 5,9 миллиона рублей. Всего в российских городах продается полсотни таких машин.

https://1prime.ru/20240719/nissan-850265846.html

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авто, внедорожники, land cruiser prado, toyota