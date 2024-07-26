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Украина шантажирует Венгрию и Словакию, заявили в администрация Орбана - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Украина шантажирует Венгрию и Словакию, заявили в администрация Орбана
Украина шантажирует Венгрию и Словакию, заявили в администрация Орбана - 26.07.2024, ПРАЙМ
Украина шантажирует Венгрию и Словакию, заявили в администрация Орбана
Украина, останавливая транзит российской нефти, шантажирует Венгрию и Словакию за их несовпадающую с Киевом позицию по украинскому вопросу, заявил глава... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:45+0300
2024-07-26T11:38+0300
венгрия
словакия
украина
нефть
лукойл
энергетика
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Украина, останавливая транзит российской нефти, шантажирует Венгрию и Словакию за их несовпадающую с Киевом позицию по украинскому вопросу, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Украина шантажирует две страны, - Венгрию и Словакию - которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров", - подчеркнул Гуйяш во время правительственного брифинга. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии подтвердило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита через свою территорию.В ходе совета глав МИД стран ЕС Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации ЕК с Украиной из-за остановки транзита нефти из РФ, а если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого ЕС сможет не выполнять обязательства перед Киевом. Он отметил, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, важно решить проблему принципиально, так как "украинцы думают, что могут по собственной прихоти" сделать транзит нефти из России в Европу "частично невозможным".Стала также известна причина остановки транзита - компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.
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венгрия, словакия, украина, нефть, лукойл
ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Нефть, ЛУКОЙЛ, Энергетика
10:45 26.07.2024 (обновлено: 11:38 26.07.2024)
 
Украина шантажирует Венгрию и Словакию, заявили в администрация Орбана

Гуйяш: Киев шантажирует Венгрию и Словакию остановкой транзита нефти за их позицию

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Украина, останавливая транзит российской нефти, шантажирует Венгрию и Словакию за их несовпадающую с Киевом позицию по украинскому вопросу, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Украина шантажирует две страны, - Венгрию и Словакию - которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров", - подчеркнул Гуйяш во время правительственного брифинга.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии подтвердило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита через свою территорию.
В ходе совета глав МИД стран ЕС Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации ЕК с Украиной из-за остановки транзита нефти из РФ, а если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого ЕС сможет не выполнять обязательства перед Киевом.
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
Вчера, 10:14
Он отметил, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, важно решить проблему принципиально, так как "украинцы думают, что могут по собственной прихоти" сделать транзит нефти из России в Европу "частично невозможным".
Стала также известна причина остановки транзита - компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯСЛОВАКИЯУКРАИНАНефтьЛУКОЙЛ
 
 
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