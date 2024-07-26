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"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР

"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР

Украинские батальоны попали в тактическое окружение под селом Прогресс в Донецкой области. Все командование рот было уничтожено, рассказал Игорь Мосийчук,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:15+0300

2024-07-26T17:15+0300

2024-07-26T17:32+0300

спецоперация на украине

всу

поражение

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украинские батальоны попали в тактическое окружение под селом Прогресс в Донецкой области. Все командование рот было уничтожено, рассказал Игорь Мосийчук, бывший заместитель командира батальона "Азов"* в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло", — поделился Мосийчук.Военный полагает, что Киев теряет людей и территории из-за того, что командование ВСУ своевременно не решает возникающие проблемы."Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою, до последнего", — утверждает он.Ранее стало известно, что 31-я механизированная бригада ВСУ стала жертвой неорганизованного командования и тактических ошибок, вследствие чего потерпела поражение под селом Прогресс в ДНР. Российская армия также нанесли поражения ВСУ в районах Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово.* Запрещенная в России террористическая организация

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всу, поражение, днр