https://1prime.ru/20240729/avtovaz-850507350.html

"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации

"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации

АвтоВАЗу не помогла высокая локализация производства, когда от совместной работы отказались зарубежные партнеры. Такое мнение в разговоре с "Известиями"... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:36+0300

2024-07-29T14:36+0300

2024-07-29T14:36+0300

авто

автоваз

локализация

белоруссия

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. АвтоВАЗу не помогла высокая локализация производства, когда от совместной работы отказались зарубежные партнеры. Такое мнение в разговоре с "Известиями" высказал гендиректор белорусского завода Belgee Геннадий Свидерский."Поэтому мы должны добиться такой локализации, чтобы иметь технологическую независимость. Это доступ к документации, набор собственных компетенций и разработка узлов", — сказал в разговоре с газетой Свидерский. Он призвал снижать риски, чтобы "умножения на ноль не случилось".Автомобили белорусской марки Belgee активно продаются в России уже с сентября прошлого года, а по итогам апреля марка вошла в десятку по продажам среди новых авто. В апреле было продано более трех тысяч автомобилей Belgee X50.

https://1prime.ru/20240724/krossover-850404879.html

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авто, автоваз, локализация, белоруссия