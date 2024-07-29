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"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации
"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации
АвтоВАЗу не помогла высокая локализация производства, когда от совместной работы отказались зарубежные партнеры. Такое мнение в разговоре с "Известиями"... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:36+0300
2024-07-29T14:36+0300
2024-07-29T14:36+0300
авто
автоваз
локализация
белоруссия
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. АвтоВАЗу не помогла высокая локализация производства, когда от совместной работы отказались зарубежные партнеры. Такое мнение в разговоре с "Известиями" высказал гендиректор белорусского завода Belgee Геннадий Свидерский."Поэтому мы должны добиться такой локализации, чтобы иметь технологическую независимость. Это доступ к документации, набор собственных компетенций и разработка узлов", — сказал в разговоре с газетой Свидерский. Он призвал снижать риски, чтобы "умножения на ноль не случилось".Автомобили белорусской марки Belgee активно продаются в России уже с сентября прошлого года, а по итогам апреля марка вошла в десятку по продажам среди новых авто. В апреле было продано более трех тысяч автомобилей Belgee X50.
https://1prime.ru/20240724/krossover-850404879.html
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авто, автоваз, локализация, белоруссия
Авто, АвтоВАЗ, локализация, БЕЛОРУССИЯ
"Умножение на ноль". Глава Belgee оценил подход АвтоВАЗа к локализации
Гендиректор Belgee Свидерский: "АвтоВАЗу" не помогла стопроцентная локализация