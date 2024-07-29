https://1prime.ru/20240729/dns-850510509.html

Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ - 29.07.2024, ПРАЙМ

Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал "удивительной" и "беспрецедентной" ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий супругов... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T15:44+0300

2024-07-29T15:44+0300

2024-07-29T15:44+0300

татьяна бакальчук

wildberries

развод

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал "удивительной" и "беспрецедентной" ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий супругов Бакальчук. Об этом он написал в Telegram-канале. Алексеев отметил, что WB на рынке воспринимали "как семейный бизнес", и сама Татьяна Бакальчук подчеркивала, что "весь бэкофис и операционная деятельность" компании были на ее супруге Владиславе. Бизнесмен также выразил сомнение, что Владиславу принадлежит лишь один процент акций, поскольку бизнес можно трактовать как совместно нажитое имущество. "Одна проблема: Татьяна может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно", — отметил Алексеев.Скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Стороны по-разному характеризовали происходящее: то ли рейдерский захват, то ли сложный развод. Среди прочих неизвестных вопрос - сколько получит супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук. Юристы, опрошенные "Праймом", указывали, что с высокой вероятностью - половину.

https://1prime.ru/20240727/wildberries-850460661.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татьяна бакальчук, wildberries, развод