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Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ
Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ
Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал "удивительной" и "беспрецедентной" ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий супругов... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:44+0300
2024-07-29T15:44+0300
татьяна бакальчук
wildberries
развод
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал "удивительной" и "беспрецедентной" ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий супругов Бакальчук. Об этом он написал в Telegram-канале. Алексеев отметил, что WB на рынке воспринимали "как семейный бизнес", и сама Татьяна Бакальчук подчеркивала, что "весь бэкофис и операционная деятельность" компании были на ее супруге Владиславе. Бизнесмен также выразил сомнение, что Владиславу принадлежит лишь один процент акций, поскольку бизнес можно трактовать как совместно нажитое имущество. "Одна проблема: Татьяна может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно", — отметил Алексеев.Скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Стороны по-разному характеризовали происходящее: то ли рейдерский захват, то ли сложный развод. Среди прочих неизвестных вопрос - сколько получит супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук. Юристы, опрошенные "Праймом", указывали, что с высокой вероятностью - половину.
https://1prime.ru/20240727/wildberries-850460661.html
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татьяна бакальчук, wildberries, развод
Татьяна Бакальчук, Wildberries, развод
15:44 29.07.2024
 
Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Глава DNS Алексеев предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал "удивительной" и "беспрецедентной" ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий супругов Бакальчук. Об этом он написал в Telegram-канале.
Алексеев отметил, что WB на рынке воспринимали "как семейный бизнес", и сама Татьяна Бакальчук подчеркивала, что "весь бэкофис и операционная деятельность" компании были на ее супруге Владиславе. Бизнесмен также выразил сомнение, что Владиславу принадлежит лишь один процент акций, поскольку бизнес можно трактовать как совместно нажитое имущество.
"Одна проблема: Татьяна может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно", — отметил Алексеев.
Скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Стороны по-разному характеризовали происходящее: то ли рейдерский захват, то ли сложный развод. Среди прочих неизвестных вопрос - сколько получит супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук. Юристы, опрошенные "Праймом", указывали, что с высокой вероятностью - половину.
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