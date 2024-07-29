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Пушилин заявил о росте зарплат в Донбассе на 40 процентов
Пушилин заявил о росте зарплат в Донбассе на 40 процентов - 29.07.2024, ПРАЙМ
Пушилин заявил о росте зарплат в Донбассе на 40 процентов
Средняя зарплата в Донецкой народной республике выросла почти на 40 процентов, сообщил глава региона Денис Пушилин на встрече с президентом России. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:45+0300
2024-07-29T14:45+0300
2024-07-29T14:47+0300
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повышение зарплаты
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Средняя зарплата в Донецкой народной республике выросла почти на 40 процентов, сообщил глава региона Денис Пушилин на встрече с президентом России. "Это составляет 49 тысяч 600 рублей", - уточнил Пушилин. К ноябрю-декабрю, по его словам, средняя зарплата должна вырасти до 54 тысяч 100 рублей.Весной Владимир Путин обратил внимание, что одним из вопросов, которым должны активно заниматься в Госдуме — это выравнивание зарплат в соцсфере по регионам.
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Пушилин заявил о росте зарплат в Донбассе на 40 процентов
Пушилин: средняя зарплата в ДНР выросла практически на 40%