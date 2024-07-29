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Россиян предупредили о пятикратной переплате по ипотеке - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о пятикратной переплате по ипотеке
Россиян предупредили о пятикратной переплате по ипотеке - 29.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о пятикратной переплате по ипотеке
Переплата по ипотеке в России при рыночной ставке 20% и сроке кредита 30 лет достигает 500% от суммы кредита, а при сроке десяти лет составляет более 130%,... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:08+0300
2024-07-29T11:08+0300
ипотека
ставка банка россии
кредит
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переплата по ипотеке в России при рыночной ставке 20% и сроке кредита 30 лет достигает 500% от суммы кредита, а при сроке десяти лет составляет более 130%, рассказали РИА Недвижимость эксперты. По данным замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, средний срок кредитов на вторичную недвижимость в России, оформленных в 2024 году, составляет 24,4 года, средний срок кредитов на новостройки - 26,8 года. В Москве они достигают 25 и 28 лет соответственно. Реальные ипотечные ставки, без учета ставок по льготным программам, находятся в коридоре от 19 до 21%. Средний срок ипотечного кредита в России, по данным Банка России, растет все последние годы. Если в 2016 году при покупке квартиры в новостройке он составлял 15,7 года, то в 2023 году уже 25,6 года. "Покупка квартиры за 10 миллионов рублей с первым взносом в 5 миллионов и кредитом в 5 миллионов под 20% на 30 лет при ведет к переплате в 25 миллионов рублей. Правда нужно учитывать, что мы говорим о переплате не от всей стоимости квартиры, а от суммы кредита, то если покупка идет с большим первым взносом, эти цифры уменьшаются - если первый взнос, например, будет 50%, то переплата уменьшится вдвое", - объяснила Решетникова. Кроме того, если погашать кредит досрочно, увеличивая ежемесячный платеж на 20%, срок кредита сократится на 21 год и составит девять лет, а переплата уменьшится на 19,2 миллиона рублей и составит 5,8 миллиона рублей, добавила она. "Однако это мало кому доступно. К примеру, Москве, оформив ипотеку на 25 лет, заемщику и так придется выплачивать от 130 тысяч рублей в месяц при приобретении однокомнатной квартиры на вторичном рынке и от 230 тысяч при покупке трехкомнатной квартиры. Новостройки стоят примерно в полтора раза дороже, соответственно, ежемесячный платеж также в полтора раза выше", - рассказала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. По ее словам, если сравнивать размер переплаты по ипотечным кредитам сейчас с тем же показателем до марта 2022 года, то два года назад заемщики в среднем переплачивали в два раза меньше. При этом по льготным программам переплата будет примерно в полтора раза меньше. Но, по словам Романенко, далеко не все подпадают под критерии этих программ и смогут уложиться в лимит.
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ипотека, ставка банка россии, кредит
ипотека, ставка Банка России, кредит
11:08 29.07.2024
 
Россиян предупредили о пятикратной переплате по ипотеке

Эксперты: переплата по ипотеке при рыночной ставке может быть пятикратной

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНедвижимость
Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переплата по ипотеке в России при рыночной ставке 20% и сроке кредита 30 лет достигает 500% от суммы кредита, а при сроке десяти лет составляет более 130%, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
По данным замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, средний срок кредитов на вторичную недвижимость в России, оформленных в 2024 году, составляет 24,4 года, средний срок кредитов на новостройки - 26,8 года. В Москве они достигают 25 и 28 лет соответственно. Реальные ипотечные ставки, без учета ставок по льготным программам, находятся в коридоре от 19 до 21%.
Средний срок ипотечного кредита в России, по данным Банка России, растет все последние годы. Если в 2016 году при покупке квартиры в новостройке он составлял 15,7 года, то в 2023 году уже 25,6 года.
"Покупка квартиры за 10 миллионов рублей с первым взносом в 5 миллионов и кредитом в 5 миллионов под 20% на 30 лет при ведет к переплате в 25 миллионов рублей. Правда нужно учитывать, что мы говорим о переплате не от всей стоимости квартиры, а от суммы кредита, то если покупка идет с большим первым взносом, эти цифры уменьшаются - если первый взнос, например, будет 50%, то переплата уменьшится вдвое", - объяснила Решетникова.
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Кроме того, если погашать кредит досрочно, увеличивая ежемесячный платеж на 20%, срок кредита сократится на 21 год и составит девять лет, а переплата уменьшится на 19,2 миллиона рублей и составит 5,8 миллиона рублей, добавила она.
"Однако это мало кому доступно. К примеру, Москве, оформив ипотеку на 25 лет, заемщику и так придется выплачивать от 130 тысяч рублей в месяц при приобретении однокомнатной квартиры на вторичном рынке и от 230 тысяч при покупке трехкомнатной квартиры. Новостройки стоят примерно в полтора раза дороже, соответственно, ежемесячный платеж также в полтора раза выше", - рассказала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
По ее словам, если сравнивать размер переплаты по ипотечным кредитам сейчас с тем же показателем до марта 2022 года, то два года назад заемщики в среднем переплачивали в два раза меньше. При этом по льготным программам переплата будет примерно в полтора раза меньше. Но, по словам Романенко, далеко не все подпадают под критерии этих программ и смогут уложиться в лимит.
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