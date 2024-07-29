https://1prime.ru/20240729/miniven-850503045.html

Опубликован список самых дешевых минивэнов в России

Опубликован список самых дешевых минивэнов в России - 29.07.2024, ПРАЙМ

Опубликован список самых дешевых минивэнов в России

"Автоновости дня" нашли пять самых дешевых новых минивэнов в России. Все они китайского производства. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:29+0300

2024-07-29T12:29+0300

2024-07-29T12:40+0300

авто

китайские авто

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Автоновости дня" нашли пять самых дешевых новых минивэнов в России. Все они китайского производства. Forthing Yach. Китайский минивэн теперь можно купить всего за 3,4 миллиона рублей. Круиз-контроль, система кругового обзора, обогрев сидений, а водительское кресло с функцией массажа. Еще один китайский минивэн Haima 7X с трехрядный салоном за 3,7 миллиона: 195 "лошадей", шестиступенчатый "автомат" и передний привод.GAC M8 можно приобрести за 5,5 миллиона. Бензиновый двигатель мощностью 321 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Далее следует Forthing M7 стоимость от 5,5 миллиона. Двухлитровый бензиновый двигатель, работающий в паре с восьмиступенчатым классическим "автоматом". Завершает подборку Hongqi HQ9 за 7,9 миллиона. Двухлитровый 245-сильный бензиновый турбомотор работает по схеме "мягкого гибрида". Ранее в ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. С проблемами не сталкивают те, кто работает с официальными импортерами и дистрибьюторами в России.

https://1prime.ru/20240724/miniven-850391359.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто