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Фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store
Фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store - 29.07.2024, ПРАЙМ
Фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store
Фейковое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, сообщил корреспондент... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:42+0300
2024-07-29T13:42+0300
т-банк
мобильное приложение
банковские приложения
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Фейковое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили в службе поддержки банка. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и с похожей символикой: буква "Т" изображена на желтом фоне. Приложение подписано надписью "Т Банк", причем упомянуто, что оно официальное. "Я не вижу информации по приложению "Т-Банк: ProjectFlow". Значит, это не наше приложение. Не рекомендую вам его устанавливать", - разъяснили агентству в службе поддержке банка. О появлении фейкового приложения "Тинькофф" сообщалось еще в апреле. Тогда Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России проинформировало, что никакого отношения к банку это не имело. По данным ведомства, оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
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т-банк, мобильное приложение, банковские приложения
Т-Банк, мобильное приложение, банковские приложения
13:42 29.07.2024
 
Фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store

Фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store и называет себя официальным

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКак заработать в интернете
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Фейковое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили в службе поддержки банка.
В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и с похожей символикой: буква "Т" изображена на желтом фоне. Приложение подписано надписью "Т Банк", причем упомянуто, что оно официальное.
"Я не вижу информации по приложению "Т-Банк: ProjectFlow". Значит, это не наше приложение. Не рекомендую вам его устанавливать", - разъяснили агентству в службе поддержке банка.
О появлении фейкового приложения "Тинькофф" сообщалось еще в апреле. Тогда Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России проинформировало, что никакого отношения к банку это не имело. По данным ведомства, оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
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