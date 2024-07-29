https://1prime.ru/20240729/pyaterka--850502555.html
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч
Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:09+0300
2024-07-29T12:09+0300
2024-07-29T12:10+0300
авто
подержанные авто
подержанные автомобили
mazda
kia
volkswagen
honda
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/18/850396665_0:34:1800:1047_1920x0_80_0_0_0a5c65c1492a8dae174e74e5d6178414.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей. Mazda 3. Найти ее с хорошей комплектацией и в полностью исправном техническом состоянии можно только среди моделей 2008 — 2010 годов производства или старше. Honda Civic. С бюджетом в 900 тысяч рублей можно будет ориентироваться на ТС 2007 — 2009 годов выпуска в хорошем состоянии. Volkswagen Golf. Стоит рассмотреть Golf 2009 — 2011 годов производства в достойном состоянии. Kia Cerato. На них ставили действительно крепкие агрегаты, а сама машина была продумана до мелочей, так как на момент 2010 — 2012 годов производитель активно стремился захватить свою часть российского рынка. Chevrolet Cruze. Следует обратить внимание на авто в первом поколении 2011 — 2013 годов производства. При этом речь идет про автомобили в не самом скромном оснащении.
https://1prime.ru/20240722/avtomobil-850319514.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/18/850396665_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_7ea4a57d19bb9282ccf6bb219635e35e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, подержанные авто, подержанные автомобили, mazda, kia, volkswagen, honda
Авто, подержанные авто, подержанные автомобили, Mazda, Kia, Volkswagen, Honda
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч
naavtotrasse.ru назвал ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ.
Портал naavtotrasse.ru
попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей.
Mazda 3. Найти ее с хорошей комплектацией и в полностью исправном техническом состоянии можно только среди моделей 2008 — 2010 годов производства или старше.
Honda Civic. С бюджетом в 900 тысяч рублей можно будет ориентироваться на ТС 2007 — 2009 годов выпуска в хорошем состоянии.
Volkswagen Golf. Стоит рассмотреть Golf 2009 — 2011 годов производства в достойном состоянии.
Kia Cerato. На них ставили действительно крепкие агрегаты, а сама машина была продумана до мелочей, так как на момент 2010 — 2012 годов производитель активно стремился захватить свою часть российского рынка.
Chevrolet Cruze. Следует обратить внимание на авто в первом поколении 2011 — 2013 годов производства. При этом речь идет про автомобили в не самом скромном оснащении.
"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей