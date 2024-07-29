https://1prime.ru/20240729/pyaterka--850502555.html

Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч

Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч - 29.07.2024, ПРАЙМ

Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч

Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:09+0300

2024-07-29T12:09+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей. Mazda 3. Найти ее с хорошей комплектацией и в полностью исправном техническом состоянии можно только среди моделей 2008 — 2010 годов производства или старше. Honda Civic. С бюджетом в 900 тысяч рублей можно будет ориентироваться на ТС 2007 — 2009 годов выпуска в хорошем состоянии. Volkswagen Golf. Стоит рассмотреть Golf 2009 — 2011 годов производства в достойном состоянии. Kia Cerato. На них ставили действительно крепкие агрегаты, а сама машина была продумана до мелочей, так как на момент 2010 — 2012 годов производитель активно стремился захватить свою часть российского рынка. Chevrolet Cruze. Следует обратить внимание на авто в первом поколении 2011 — 2013 годов производства. При этом речь идет про автомобили в не самом скромном оснащении.

https://1prime.ru/20240722/avtomobil-850319514.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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