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Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч
Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:09+0300
2024-07-29T12:10+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей. Mazda 3. Найти ее с хорошей комплектацией и в полностью исправном техническом состоянии можно только среди моделей 2008 — 2010 годов производства или старше. Honda Civic. С бюджетом в 900 тысяч рублей можно будет ориентироваться на ТС 2007 — 2009 годов выпуска в хорошем состоянии. Volkswagen Golf. Стоит рассмотреть Golf 2009 — 2011 годов производства в достойном состоянии. Kia Cerato. На них ставили действительно крепкие агрегаты, а сама машина была продумана до мелочей, так как на момент 2010 — 2012 годов производитель активно стремился захватить свою часть российского рынка. Chevrolet Cruze. Следует обратить внимание на авто в первом поколении 2011 — 2013 годов производства. При этом речь идет про автомобили в не самом скромном оснащении.
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авто, подержанные авто, подержанные автомобили, mazda, kia, volkswagen, honda
Авто, подержанные авто, подержанные автомобили, Mazda, Kia, Volkswagen, Honda
12:09 29.07.2024 (обновлено: 12:10 29.07.2024)
 
Названы ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч

naavtotrasse.ru назвал ТОП-5 очень надежных авто всего за 900 тысяч

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Golf
Автомобиль Volkswagen Golf - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© Фото : Volkswagen
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Портал naavtotrasse.ru попросил у перегонщика авто выделить несколько интересных и надежных моделей в ценовой категории до 900 тысяч рублей.
Mazda 3. Найти ее с хорошей комплектацией и в полностью исправном техническом состоянии можно только среди моделей 2008 — 2010 годов производства или старше.
Honda Civic. С бюджетом в 900 тысяч рублей можно будет ориентироваться на ТС 2007 — 2009 годов выпуска в хорошем состоянии.
Volkswagen Golf. Стоит рассмотреть Golf 2009 — 2011 годов производства в достойном состоянии.
Kia Cerato. На них ставили действительно крепкие агрегаты, а сама машина была продумана до мелочей, так как на момент 2010 — 2012 годов производитель активно стремился захватить свою часть российского рынка.
Chevrolet Cruze. Следует обратить внимание на авто в первом поколении 2011 — 2013 годов производства. При этом речь идет про автомобили в не самом скромном оснащении.
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Автоподержанные автоподержанные автомобилиMazdaKiaVolkswagenHonda
 
 
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