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Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам
Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам - 30.07.2024, ПРАЙМ
Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам
За первые шесть месяцев 2024 года с россиян собрали 37,6 миллиарда долгов по алиментам, это на 10 миллиардов больше, чем за первое полугодие 2023-го, рассказали | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:24+0300
2024-07-30T14:26+0300
алименты
судебные приставы
россия
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024 года с россиян собрали 37,6 миллиарда долгов по алиментам, это на 10 миллиардов больше, чем за первое полугодие 2023-го, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.Доля исполнительных производств превысила 89 процентов. При этом в прошлом году судебные приставы получили 68 миллиардов рублей долгов по алиментам. Ранее в июле Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых случаях.
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алименты, судебные приставы, россия
алименты, судебные приставы, РОССИЯ
14:24 30.07.2024 (обновлено: 14:26 30.07.2024)
 
Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам

Судебные приставы за полгода взыскали в РФ долгов по алиментам на 37,6 млрд руб

Судебные приставы
Судебные приставы
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024 года с россиян собрали 37,6 миллиарда долгов по алиментам, это на 10 миллиардов больше, чем за первое полугодие 2023-го, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.
Доля исполнительных производств превысила 89 процентов. При этом в прошлом году судебные приставы получили 68 миллиардов рублей долгов по алиментам.
Ранее в июле Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых случаях.
% Судебные приставы - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Госдума дала судебным приставам право применять оружие
24 июля, 14:47
 
алиментысудебные приставыРОССИЯ
 
 
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