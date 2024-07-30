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Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам

Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам - 30.07.2024, ПРАЙМ

Россияне отдали 37 миллиардов рублей долгов по алиментам

За первые шесть месяцев 2024 года с россиян собрали 37,6 миллиарда долгов по алиментам, это на 10 миллиардов больше, чем за первое полугодие 2023-го, рассказали | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:24+0300

2024-07-30T14:24+0300

2024-07-30T14:26+0300

алименты

судебные приставы

россия

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024 года с россиян собрали 37,6 миллиарда долгов по алиментам, это на 10 миллиардов больше, чем за первое полугодие 2023-го, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.Доля исполнительных производств превысила 89 процентов. При этом в прошлом году судебные приставы получили 68 миллиардов рублей долгов по алиментам. Ранее в июле Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых случаях.

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алименты, судебные приставы, россия