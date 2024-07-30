Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240730/armiya-850525242.html
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России
Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:57+0300
2024-07-30T10:00+0300
спецоперация на украине
армия россии
всу
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/84299/43/842994373_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_52ec4723ebbb7c1d4718ec9372e7cbc5.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и мотивированными, сообщает американское издание The New York Times."Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) описали российские штурмовые войска как решительную и мотивированную силу", — следует из сообщения.Подчеркивается, что такая риторика не нова, а подавленные голоса украинской армии слышны все чаще. В июле после взятия российским командованием села Урожайное военнослужащие ВСУ уже заявляли, что "чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале". Помимо этого, последние три месяца между сторонами ведутся особенно интенсивные бои в ДНР.По информации, полученной 22 июля, российским войскам удалось освободить села Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта. Ранее под контроль был также взят населенный пункт Восход.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84299/43/842994373_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_f9f5fce22426d3df1a4cb45dc1c88492.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армия россии, всу, днр
Спецоперация на Украине, армия России, ВСУ, ДНР
09:57 30.07.2024 (обновлено: 10:00 30.07.2024)
 
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России

NYT: в ВСУ назвали российскую армию решительной и мотивированной силой

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и мотивированными, сообщает американское издание The New York Times.
"Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) описали российские штурмовые войска как решительную и мотивированную силу", — следует из сообщения.
Подчеркивается, что такая риторика не нова, а подавленные голоса украинской армии слышны все чаще. В июле после взятия российским командованием села Урожайное военнослужащие ВСУ уже заявляли, что "чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале". Помимо этого, последние три месяца между сторонами ведутся особенно интенсивные бои в ДНР.
По информации, полученной 22 июля, российским войскам удалось освободить села Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта. Ранее под контроль был также взят населенный пункт Восход.
 
Спецоперация на Украинеармия РоссииВСУДНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала