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Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России
Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:57+0300
2024-07-30T09:57+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и мотивированными, сообщает американское издание The New York Times."Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) описали российские штурмовые войска как решительную и мотивированную силу", — следует из сообщения.Подчеркивается, что такая риторика не нова, а подавленные голоса украинской армии слышны все чаще. В июле после взятия российским командованием села Урожайное военнослужащие ВСУ уже заявляли, что "чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале". Помимо этого, последние три месяца между сторонами ведутся особенно интенсивные бои в ДНР.По информации, полученной 22 июля, российским войскам удалось освободить села Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта. Ранее под контроль был также взят населенный пункт Восход.
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армия россии, всу, днр
Спецоперация на Украине, армия России, ВСУ, ДНР
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России
NYT: в ВСУ назвали российскую армию решительной и мотивированной силой
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и мотивированными, сообщает американское издание The New York Times
.
"Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) описали российские штурмовые войска как решительную и мотивированную силу", — следует из сообщения.
Подчеркивается, что такая риторика не нова, а подавленные голоса украинской армии слышны все чаще. В июле после взятия российским командованием села Урожайное военнослужащие ВСУ уже заявляли, что "чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале". Помимо этого, последние три месяца между сторонами ведутся особенно интенсивные бои в ДНР.
По информации, полученной 22 июля, российским войскам удалось освободить села Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта. Ранее под контроль был также взят населенный пункт Восход.