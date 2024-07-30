https://1prime.ru/20240730/armiya-850525242.html

Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России

Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России - 30.07.2024, ПРАЙМ

Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России

Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:57+0300

2024-07-30T09:57+0300

2024-07-30T10:00+0300

спецоперация на украине

армия россии

всу

днр

https://cdnn.1prime.ru/img/84299/43/842994373_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_52ec4723ebbb7c1d4718ec9372e7cbc5.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Украинские военные, участвующие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия армии России решительными и мотивированными, сообщает американское издание The New York Times."Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) описали российские штурмовые войска как решительную и мотивированную силу", — следует из сообщения.Подчеркивается, что такая риторика не нова, а подавленные голоса украинской армии слышны все чаще. В июле после взятия российским командованием села Урожайное военнослужащие ВСУ уже заявляли, что "чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале". Помимо этого, последние три месяца между сторонами ведутся особенно интенсивные бои в ДНР.По информации, полученной 22 июля, российским войскам удалось освободить села Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта. Ранее под контроль был также взят населенный пункт Восход.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армия россии, всу, днр