https://1prime.ru/20240730/china-850547780.html

"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто

"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто

Автомобили из Китая проблемные, ненадежные и начинают разваливаться через год. Такое мнение в разговоре с "Национальной службой новостей" высказал председатель... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:50+0300

2024-07-30T17:50+0300

2024-07-30T17:50+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

автоэксперт

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Автомобили из Китая проблемные, ненадежные и начинают разваливаться через год. Такое мнение в разговоре с "Национальной службой новостей" высказал председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин."Не могу назвать ни одну марку и модель, которые устойчивы были бы по качеству. Есть проблемы с ремонтом и с поставкой запчастей", — отметил Похмелкин. Кроме того, "цены задраны до небес" из-за отсутствия конкуренции. С критикой, однако, не согласился эксперт Игорь Моржаретто. Производители не только подтянули качество, но также дают трёхлетнюю гарантию, подчеркнул он в разговоре с НСН. Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD.

https://1prime.ru/20240730/mistake-850530691.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, китайские авто, автоэксперт