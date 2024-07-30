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"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто
"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто
Автомобили из Китая проблемные, ненадежные и начинают разваливаться через год. Такое мнение в разговоре с "Национальной службой новостей" высказал председатель... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:50+0300
2024-07-30T17:50+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
автоэксперт
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Автомобили из Китая проблемные, ненадежные и начинают разваливаться через год. Такое мнение в разговоре с "Национальной службой новостей" высказал председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин."Не могу назвать ни одну марку и модель, которые устойчивы были бы по качеству. Есть проблемы с ремонтом и с поставкой запчастей", — отметил Похмелкин. Кроме того, "цены задраны до небес" из-за отсутствия конкуренции. С критикой, однако, не согласился эксперт Игорь Моржаретто. Производители не только подтянули качество, но также дают трёхлетнюю гарантию, подчеркнул он в разговоре с НСН. Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, автоэксперт
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, автоэксперт
17:50 30.07.2024
 
"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто

Эксперт Похмелкин: китайские авто быстро ломаются, а запчасти очень долго ждать

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Автомобили из Китая проблемные, ненадежные и начинают разваливаться через год. Такое мнение в разговоре с "Национальной службой новостей" высказал председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
"Не могу назвать ни одну марку и модель, которые устойчивы были бы по качеству. Есть проблемы с ремонтом и с поставкой запчастей", — отметил Похмелкин. Кроме того, "цены задраны до небес" из-за отсутствия конкуренции.
С критикой, однако, не согласился эксперт Игорь Моржаретто. Производители не только подтянули качество, но также дают трёхлетнюю гарантию, подчеркнул он в разговоре с НСН.
Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов
12:13
 
Автоспрос на легковые автокитайские автоавтоэксперт
 
 
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