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Трофеи на парадах. Раскрыто, что случится с самолетами F-16 на поле боя - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Трофеи на парадах. Раскрыто, что случится с самолетами F-16 на поле боя
Трофеи на парадах. Раскрыто, что случится с самолетами F-16 на поле боя - 30.07.2024, ПРАЙМ
Трофеи на парадах. Раскрыто, что случится с самолетами F-16 на поле боя
Если западные страны поставят Украине самолеты F-16, то их постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams, то есть они станут легкой мишенью для... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:15+0300
2024-07-30T12:31+0300
спецоперация на украине
украина
всу
f-16
оружие
россия
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Если западные страны поставят Украине самолеты F-16, то их постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams, то есть они станут легкой мишенью для российской ПВО и выступят в качестве военных трофеев во время военных парадов, пишет научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос для издания infoBRICS.Как отмечается, украинские военные сомневаются в значительном влиянии F-16 на ход боевых действий. Командующий ВСУ Александр Сырский считает, что F-16 уязвимы для российской ПВО. Российская ПВО превосходит украинскую, что создает трудности для F-16.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramF-16 предназначены для поддержки украинских оборонительных линий, однако с учетом фактора ПВО должны действовать на расстоянии от российских позиций.В связи с этим делает вывод, что даже с западным оружием Украина не сможет значительно изменить ситуацию на поле боя. Это признает и Сырский, который отмечает превосходство российских вооруженных сил и отсутствие возможности изменить ход боевых действий. Так, соотношение сил между Украиной и Россией составляет 1:2 или 1:3 в пользу России.Подчеркивается, что новые западные самолеты не изменят ситуацию на поле боя, так как Россия имеет преимущество в численности войск, логистике и моральном духе.Со своей стороны, США изначально не разрешили отправку F-16 из-за опасений, что они будут неэффективны, но в свете эскалации конфликта позволили это осуществить.Тем временем Россия готовится к появлению F-16 и предлагает вознаграждение за их уничтожение.Несмотря на возможное получение западного оружия, Украина не сможет выиграть конфликт, делается вывод в публикации.
https://1prime.ru/20240729/f-16-850496430.html
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украина, всу, f-16, оружие, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, F-16, оружие, РОССИЯ
12:15 30.07.2024 (обновлено: 12:31 30.07.2024)
 
Трофеи на парадах. Раскрыто, что случится с самолетами F-16 на поле боя

infoBRICS: самолеты F-16 станут легкой мишенью для российской ПВО

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Если западные страны поставят Украине самолеты F-16, то их постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams, то есть они станут легкой мишенью для российской ПВО и выступят в качестве военных трофеев во время военных парадов, пишет научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос для издания infoBRICS.
Как отмечается, украинские военные сомневаются в значительном влиянии F-16 на ход боевых действий. Командующий ВСУ Александр Сырский считает, что F-16 уязвимы для российской ПВО. Российская ПВО превосходит украинскую, что создает трудности для F-16.
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F-16 предназначены для поддержки украинских оборонительных линий, однако с учетом фактора ПВО должны действовать на расстоянии от российских позиций.
В связи с этим делает вывод, что даже с западным оружием Украина не сможет значительно изменить ситуацию на поле боя. Это признает и Сырский, который отмечает превосходство российских вооруженных сил и отсутствие возможности изменить ход боевых действий. Так, соотношение сил между Украиной и Россией составляет 1:2 или 1:3 в пользу России.
Подчеркивается, что новые западные самолеты не изменят ситуацию на поле боя, так как Россия имеет преимущество в численности войск, логистике и моральном духе.
Со своей стороны, США изначально не разрешили отправку F-16 из-за опасений, что они будут неэффективны, но в свете эскалации конфликта позволили это осуществить.
Тем временем Россия готовится к появлению F-16 и предлагает вознаграждение за их уничтожение.
Несмотря на возможное получение западного оружия, Украина не сможет выиграть конфликт, делается вывод в публикации.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУF-16оружиеРОССИЯ
 
 
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