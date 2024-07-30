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Haval раскрыл внешность нового F7 для России
Haval раскрыл внешность нового F7 для России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Haval раскрыл внешность нового F7 для России
В компании Haval сообщили, что новый F7 появится на российским рынке до конца августа. Новинку представят в трёх комплектациях, а в мультимедиа встроят сервисы... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:34+0300
2024-07-30T17:34+0300
2024-07-30T17:41+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В компании Haval сообщили, что новый F7 появится на российским рынке до конца августа. Новинку представят в трёх комплектациях, а в мультимедиа встроят сервисы Яндекса. Во всех исполнениях F7 укомплектован 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT. Новый "хавэейл" может оснащаться вентиляцией и электрорегулировкой сидений с функцией памяти и поясничной поддержкой.Ранее эксперт "За рулем" протестировал Haval H3 с 4х4 и рассказал, что не так с этим внедорожником. На грунтовой дороге электронные имитации межколесных блокировок работают толково, вывозят машину из сложных ситуаций. Однако задние колеса подключаются с задержкой, что увеличивает шанс подзакопатья на рыхлых дорогах.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, haval
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, Haval
Haval раскрыл внешность нового F7 для России
Новый Haval F7 получит в РФ сервисы Яндекса: все характеристики модели