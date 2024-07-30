https://1prime.ru/20240730/haval--850546952.html

Haval раскрыл внешность нового F7 для России

Haval раскрыл внешность нового F7 для России - 30.07.2024, ПРАЙМ

Haval раскрыл внешность нового F7 для России

В компании Haval сообщили, что новый F7 появится на российским рынке до конца августа. Новинку представят в трёх комплектациях, а в мультимедиа встроят сервисы... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:34+0300

2024-07-30T17:34+0300

2024-07-30T17:41+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

haval

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В компании Haval сообщили, что новый F7 появится на российским рынке до конца августа. Новинку представят в трёх комплектациях, а в мультимедиа встроят сервисы Яндекса. Во всех исполнениях F7 укомплектован 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT. Новый "хавэейл" может оснащаться вентиляцией и электрорегулировкой сидений с функцией памяти и поясничной поддержкой.Ранее эксперт "За рулем" протестировал Haval H3 с 4х4 и рассказал, что не так с этим внедорожником. На грунтовой дороге электронные имитации межколесных блокировок работают толково, вывозят машину из сложных ситуаций. Однако задние колеса подключаются с задержкой, что увеличивает шанс подзакопатья на рыхлых дорогах.

https://1prime.ru/20240720/avto-850188545.html

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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, haval