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Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6" - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6"
Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6" - 30.07.2024, ПРАЙМ
Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6"
За пять лет владелец нового седана "Москвич 6" потратит на автомобиль почти два миллиона рублей. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:40+0300
2024-07-30T11:40+0300
авто
москвич
москвич 3е
автозавод "москвич"
"москвич 6"
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. За пять лет владелец нового седана "Москвич 6" потратит на автомобиль почти два миллиона рублей. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.Аналитик подсчитали расходы на эксплуатацию, страховку и налоги, замену шин, траты на бензин, техобслуживание, а также потери автомобиля в цене за указанный период. Итого, по данным НАПИ, эксплуатация "Москвич 6" за год обойдется в чуть более 383 тысяч рублей. В среднем один километр пути обойдется в 25,55 рубля. "Москвич 6" — это третья модель в линейке "Москвича". Модельный ряд завода также состоит из двух кроссоверов: бензинового и электрического "Москвича 3е".Ранее сообщалось, что лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении. Производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".
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авто, москвич, москвич 3е, автозавод "москвич", "москвич 6"
Авто, Москвич, Москвич 3е, автозавод "Москвич", "Москвич 6"
11:40 30.07.2024
 
Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6"

НАПИ: 5 лет владения седаном "Москвич 6" обойдутся в 2 млн рублей

© Фото : ООО "Газпром газомоторное топливо"Автомобиль Москвич 6
Автомобиль Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : ООО "Газпром газомоторное топливо"
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. За пять лет владелец нового седана "Москвич 6" потратит на автомобиль почти два миллиона рублей. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.

Аналитик подсчитали расходы на эксплуатацию, страховку и налоги, замену шин, траты на бензин, техобслуживание, а также потери автомобиля в цене за указанный период. Итого, по данным НАПИ, эксплуатация "Москвич 6" за год обойдется в чуть более 383 тысяч рублей. В среднем один километр пути обойдется в 25,55 рубля.

"Москвич 6" — это третья модель в линейке "Москвича". Модельный ряд завода также состоит из двух кроссоверов: бензинового и электрического "Москвича 3е".
Ранее сообщалось, что лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении. Производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".
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АвтоМосквичМосквич 3еавтозавод "Москвич""Москвич 6"
 
 
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