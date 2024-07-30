Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6"
НАПИ: 5 лет владения седаном "Москвич 6" обойдутся в 2 млн рублей
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. За пять лет владелец нового седана "Москвич 6" потратит на автомобиль почти два миллиона рублей. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.
Аналитик подсчитали расходы на эксплуатацию, страховку и налоги, замену шин, траты на бензин, техобслуживание, а также потери автомобиля в цене за указанный период. Итого, по данным НАПИ, эксплуатация "Москвич 6" за год обойдется в чуть более 383 тысяч рублей. В среднем один километр пути обойдется в 25,55 рубля.
"Москвич 6" — это третья модель в линейке "Москвича". Модельный ряд завода также состоит из двух кроссоверов: бензинового и электрического "Москвича 3е".
Аналитик подсчитали расходы на эксплуатацию, страховку и налоги, замену шин, траты на бензин, техобслуживание, а также потери автомобиля в цене за указанный период. Итого, по данным НАПИ, эксплуатация "Москвич 6" за год обойдется в чуть более 383 тысяч рублей. В среднем один километр пути обойдется в 25,55 рубля.
"Москвич 6" — это третья модель в линейке "Москвича". Модельный ряд завода также состоит из двух кроссоверов: бензинового и электрического "Москвича 3е".
Ранее сообщалось, что лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении. Производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".