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Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6"

Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6" - 30.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики рассчитали стоимость владения седаном "Москвич 6"

За пять лет владелец нового седана "Москвич 6" потратит на автомобиль почти два миллиона рублей. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T11:40+0300

2024-07-30T11:40+0300

2024-07-30T11:40+0300

авто

москвич

москвич 3е

автозавод "москвич"

"москвич 6"

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. За пять лет владелец нового седана "Москвич 6" потратит на автомобиль почти два миллиона рублей. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.Аналитик подсчитали расходы на эксплуатацию, страховку и налоги, замену шин, траты на бензин, техобслуживание, а также потери автомобиля в цене за указанный период. Итого, по данным НАПИ, эксплуатация "Москвич 6" за год обойдется в чуть более 383 тысяч рублей. В среднем один километр пути обойдется в 25,55 рубля. "Москвич 6" — это третья модель в линейке "Москвича". Модельный ряд завода также состоит из двух кроссоверов: бензинового и электрического "Москвича 3е".Ранее сообщалось, что лифтбек "Москвич 6" появится в России в газомоторном исполнении. Производство авто запустят на предприятии "РариТЭК" в городе Набережные Челны в рамках соглашения, которое недавно подписали Минпромторг, Татарстан и автозавод "Москвич".

https://1prime.ru/20240723/chinovniki-850354721.html

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