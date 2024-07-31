Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16 - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240731/f-16-850562762.html
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16 - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16
США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:50+0300
2024-07-31T11:50+0300
спецоперация на украине
оружие
сша
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall Street Journal.Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия отправят Киеву первые партии F-16. Но остаются проблемы с системами вооружений и подготовкой летчиков, отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропейские страны объединяют финансы для покупки оружия в США и последующей отправки его на Украину. В ряде стран идет подготовка украинских летчиков к управлению F-16.Как отмечается, обслуживание и ремонт F-16 станут сложной задачей из-за нехватки запчастей.При этом США ограничат возможности Украины по использованию оружия против России.Американские представители говорят, что F-16 будут наиболее эффективны на Украине при осуществлении непосредственной авиационной поддержки, то есть при устранении угроз для своих сухопутных войск на линии фронта.Командующий королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд считает, что F-16 не станет панацеей. "Но если у тебя есть F-16 с оружием большой дальности, ты сможешь отогнать российские самолеты дальше от линии боевого соприкосновения. А это самое важное", — отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240731/f-16-850559322.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d66e78b71e6da9d19f1bd8c24ad2c351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оружие, сша, f-16
Спецоперация на Украине, оружие, США, F-16
11:50 31.07.2024
 
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16

WSJ: США оснастят F-16 современным оружием, но это не изменит ход конфликта

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия отправят Киеву первые партии F-16. Но остаются проблемы с системами вооружений и подготовкой летчиков, отмечается в статье.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Европейские страны объединяют финансы для покупки оружия в США и последующей отправки его на Украину. В ряде стран идет подготовка украинских летчиков к управлению F-16.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
10:00
Как отмечается, обслуживание и ремонт F-16 станут сложной задачей из-за нехватки запчастей.
При этом США ограничат возможности Украины по использованию оружия против России.
Американские представители говорят, что F-16 будут наиболее эффективны на Украине при осуществлении непосредственной авиационной поддержки, то есть при устранении угроз для своих сухопутных войск на линии фронта.
Командующий королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд считает, что F-16 не станет панацеей. "Но если у тебя есть F-16 с оружием большой дальности, ты сможешь отогнать российские самолеты дальше от линии боевого соприкосновения. А это самое важное", — отметил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеоружиеСШАF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала