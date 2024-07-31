https://1prime.ru/20240731/f-16-850562762.html

"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16

"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16 - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16

США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:50+0300

2024-07-31T11:50+0300

2024-07-31T11:50+0300

спецоперация на украине

оружие

сша

f-16

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall Street Journal.Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия отправят Киеву первые партии F-16. Но остаются проблемы с системами вооружений и подготовкой летчиков, отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропейские страны объединяют финансы для покупки оружия в США и последующей отправки его на Украину. В ряде стран идет подготовка украинских летчиков к управлению F-16.Как отмечается, обслуживание и ремонт F-16 станут сложной задачей из-за нехватки запчастей.При этом США ограничат возможности Украины по использованию оружия против России.Американские представители говорят, что F-16 будут наиболее эффективны на Украине при осуществлении непосредственной авиационной поддержки, то есть при устранении угроз для своих сухопутных войск на линии фронта.Командующий королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд считает, что F-16 не станет панацеей. "Но если у тебя есть F-16 с оружием большой дальности, ты сможешь отогнать российские самолеты дальше от линии боевого соприкосновения. А это самое важное", — отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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оружие, сша, f-16