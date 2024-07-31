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"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16 - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16
США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:50+0300
2024-07-31T11:50+0300
2024-07-31T11:50+0300
спецоперация на украине
оружие
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall Street Journal.Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия отправят Киеву первые партии F-16. Но остаются проблемы с системами вооружений и подготовкой летчиков, отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропейские страны объединяют финансы для покупки оружия в США и последующей отправки его на Украину. В ряде стран идет подготовка украинских летчиков к управлению F-16.Как отмечается, обслуживание и ремонт F-16 станут сложной задачей из-за нехватки запчастей.При этом США ограничат возможности Украины по использованию оружия против России.Американские представители говорят, что F-16 будут наиболее эффективны на Украине при осуществлении непосредственной авиационной поддержки, то есть при устранении угроз для своих сухопутных войск на линии фронта.Командующий королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд считает, что F-16 не станет панацеей. "Но если у тебя есть F-16 с оружием большой дальности, ты сможешь отогнать российские самолеты дальше от линии боевого соприкосновения. А это самое важное", — отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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оружие, сша, f-16
Спецоперация на Украине, оружие, США, F-16
"Непонятно, как применять". Украине дадут американские ракеты для F-16
WSJ: США оснастят F-16 современным оружием, но это не изменит ход конфликта
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ.
США согласились оснастить поставляемые Украине самолеты F-16 современным оружием, однако это не изменит ход конфликта, пишет американское издание The Wall Street Journal
.
Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия отправят Киеву первые партии F-16. Но остаются проблемы с системами вооружений и подготовкой летчиков, отмечается в статье.
Европейские страны объединяют финансы для покупки оружия в США и последующей отправки его на Украину. В ряде стран идет подготовка украинских летчиков к управлению F-16.
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
Как отмечается, обслуживание и ремонт F-16 станут сложной задачей из-за нехватки запчастей.
При этом США ограничат возможности Украины по использованию оружия против России.
Американские представители говорят, что F-16 будут наиболее эффективны на Украине при осуществлении непосредственной авиационной поддержки, то есть при устранении угроз для своих сухопутных войск на линии фронта.
Командующий королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд считает, что F-16 не станет панацеей. "Но если у тебя есть F-16 с оружием большой дальности, ты сможешь отогнать российские самолеты дальше от линии боевого соприкосновения. А это самое важное", — отметил он.