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"Они отказываются". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

"Они отказываются". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Они отказываются". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Бригады ВСУ выражают своему командованию отказ в ответ на приказы идти в самоубийственные контратаки. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:16+0300

2024-07-31T17:16+0300

2024-07-31T17:16+0300

спецоперация на украине

всу

приказ

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бригады ВСУ выражают своему командованию отказ в ответ на приказы идти в самоубийственные контратаки. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По его словам, с момента падения Авдеевки было много сообщений о том, что бригады украинских войск отказываются идти в атаки, а в некоторых случаях принимают решение отступить еще до сражения.Меркурис отметил, что в последнее время в рядах украинской армии наблюдается необычное явление: выполнять приказы своего руководства отказываются именно командиры подразделений, что демонстрирует, "насколько критична ситуация для ВСУ".Ранее агентство РИА Новости сообщало о радиоперехватах разговоров раненых украинских военных, в которых они заявляли, что отказываются выполнять боевые задачи, и поэтому ВСУ приходится прибегать к заградительным отрядам.

https://1prime.ru/20240731/front-850570798.html

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всу, приказ, сво