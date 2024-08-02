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Названа главная угроза для переданных Киеву самолетов F-16 - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Названа главная угроза для переданных Киеву самолетов F-16
Названа главная угроза для переданных Киеву самолетов F-16 - 02.08.2024, ПРАЙМ
Названа главная угроза для переданных Киеву самолетов F-16
Украина получила долгожданные истребители F-16, но их возможности ограничены, пишет немецкое издание Business Insider. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T12:46+0300
2024-08-02T12:46+0300
спецоперация на украине
f-16
оружие
украина
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Украина получила долгожданные истребители F-16, но их возможности ограничены, пишет немецкое издание Business Insider.Как отмечается, Киев не сможет использовать F-16 для наступательных действий на передовой из-за недостатка самолетов и пилотов. Кроме того, российские С-400 и истребители представляют угрозу для F-16, особенно вблизи территории РФ. Вследствие этого украинским F-16 придется летать на малых высотах и избегать приближения к линии фронта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Украине потребуется развернуть радиолокационные станции, построить ангары и аэродромы.Не хватает и летчиков с необходимой подготовкой для эффективного использования F-16. Обучение украинских пилотов для этих самолетов займет время, и их количество ограничено.Владимир Зеленский считает, что 50 F-16 не изменят ситуацию на поле боя, и для этого требуется больше самолетов. По его мнению, переломить ситуацию смогут 128 истребителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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f-16, оружие, украина, всу
Спецоперация на Украине, F-16, оружие, УКРАИНА, ВСУ
12:46 02.08.2024
 
Названа главная угроза для переданных Киеву самолетов F-16

BI: российские С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Украина получила долгожданные истребители F-16, но их возможности ограничены, пишет немецкое издание Business Insider.
Как отмечается, Киев не сможет использовать F-16 для наступательных действий на передовой из-за недостатка самолетов и пилотов. Кроме того, российские С-400 и истребители представляют угрозу для F-16, особенно вблизи территории РФ. Вследствие этого украинским F-16 придется летать на малых высотах и избегать приближения к линии фронта.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, Украине потребуется развернуть радиолокационные станции, построить ангары и аэродромы.
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Не хватает и летчиков с необходимой подготовкой для эффективного использования F-16. Обучение украинских пилотов для этих самолетов займет время, и их количество ограничено.
Владимир Зеленский считает, что 50 F-16 не изменят ситуацию на поле боя, и для этого требуется больше самолетов. По его мнению, переломить ситуацию смогут 128 истребителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеF-16оружиеУКРАИНАВСУ
 
 
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