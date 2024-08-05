https://1prime.ru/20240805/krossover-850676662.html

Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей

Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ

Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей

Журнал "За рулём" изучил предложения на российском авторынке и рассказал, какие кроссоверы с системой полного привода достойны внимания и при этом стоят дешевле | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T16:04+0300

2024-08-05T16:04+0300

2024-08-05T16:04+0300

авто

кроссоверы

китайские авто

haval

chery

chery tiggo 7 pro

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850227680_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e8a920783a82b145ced454b5a7bc7cd.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Журнал "За рулём" изучил предложения на российском авторынке и рассказал, какие кроссоверы с системой полного привода достойны внимания и при этом стоят дешевле трех миллионов рублей.Первый в списке Haval Jolion, его средняя стоимость - 2,5 млн рублей. На полноприводные версии устанавливается 150-сильный двигатель. Есть в перечне и еще один Haval - F7 за 2,7 млн рублей. Но автор обзора критикует подвеску на разбитых дорогах.Omoda C5 за 2,7 млн рублей не очень богатая отделка и жёсткий пластик. BelGee X70 стоит почти 2,9 млн рублей. Модель хвалят за хорошее рулевое управление. Самый дорогой в обзоре - Chery Tiggo 7 Pro Max.Ранее китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max был назван самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке. Чаще всего выявляются проблемы с электроникой, количество жалоб относительно работы двигателя и коробки передач минимально.

https://1prime.ru/20240730/china-850547780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссоверы, китайские авто, haval, chery, chery tiggo 7 pro