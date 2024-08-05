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Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей
Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей
Журнал "За рулём" изучил предложения на российском авторынке и рассказал, какие кроссоверы с системой полного привода достойны внимания и при этом стоят дешевле | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:04+0300
2024-08-05T16:04+0300
авто
кроссоверы
китайские авто
haval
chery
chery tiggo 7 pro
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Журнал "За рулём" изучил предложения на российском авторынке и рассказал, какие кроссоверы с системой полного привода достойны внимания и при этом стоят дешевле трех миллионов рублей.Первый в списке Haval Jolion, его средняя стоимость - 2,5 млн рублей. На полноприводные версии устанавливается 150-сильный двигатель. Есть в перечне и еще один Haval - F7 за 2,7 млн рублей. Но автор обзора критикует подвеску на разбитых дорогах.Omoda C5 за 2,7 млн рублей не очень богатая отделка и жёсткий пластик. BelGee X70 стоит почти 2,9 млн рублей. Модель хвалят за хорошее рулевое управление. Самый дорогой в обзоре - Chery Tiggo 7 Pro Max.Ранее китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max был назван самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке. Чаще всего выявляются проблемы с электроникой, количество жалоб относительно работы двигателя и коробки передач минимально.
https://1prime.ru/20240730/china-850547780.html
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авто, кроссоверы, китайские авто, haval, chery, chery tiggo 7 pro
Авто, кроссоверы, китайские авто, Haval, Chery, Chery Tiggo 7 PRO
16:04 05.08.2024
 
Названы пять полноприводных кроссоверов за 3 миллиона рублей

"За рулем" перечислил пять полноприводных кроссоверов за 3 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Журнал "За рулём" изучил предложения на российском авторынке и рассказал, какие кроссоверы с системой полного привода достойны внимания и при этом стоят дешевле трех миллионов рублей.
Первый в списке Haval Jolion, его средняя стоимость - 2,5 млн рублей. На полноприводные версии устанавливается 150-сильный двигатель. Есть в перечне и еще один Haval - F7 за 2,7 млн рублей. Но автор обзора критикует подвеску на разбитых дорогах.
Omoda C5 за 2,7 млн рублей не очень богатая отделка и жёсткий пластик. BelGee X70 стоит почти 2,9 млн рублей. Модель хвалят за хорошее рулевое управление. Самый дорогой в обзоре - Chery Tiggo 7 Pro Max.
Ранее китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max был назван самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке. Чаще всего выявляются проблемы с электроникой, количество жалоб относительно работы двигателя и коробки передач минимально.
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
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Автокроссоверыкитайские автоHavalCheryChery Tiggo 7 PRO
 
 
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