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Парад антирекордов

Парад антирекордов - 06.08.2024, ПРАЙМ

Парад антирекордов

Понедельник на рынках не задался с самого утра. Индекс Мосбиржи с началом торгов ушел в минус и завершил день снижением на 2,42%, индекс РТС потерял за день... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:11+0300

2024-08-06T09:11+0300

2024-08-06T09:11+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Понедельник на рынках не задался с самого утра. Индекс Мосбиржи с началом торгов ушел в минус и завершил день снижением на 2,42%, индекс РТС потерял за день 1,56%. Индикатор RVI повысился за день на 12,81%, хотя остается пока ниже пиковых уровней II квартала текущего года. Индекс RGBI показал умеренное снижение: более выраженное повышение доходности наблюдалось на длинном отрезке кривой, доходность 10-летних ОФЗ повысилась на 10 б. п. Рубль ослаб к корзине валют на фоне падения нефтяных котировок практически до минимумов 2024 года.Отчасти падение на фондовом рынке в понедельник объясняется резким ухудшением настроений на глобальных рынках акций. Волна распродаж началась в азиатском регионе и прокатилась практически по всем глобальным рынкам. Японский индекс Nikkei 225 потерял за день более 12%, показав самое сильное однодневное снижение за все время с октября 1987 года. Причиной распродаж стали возросшие опасения инвесторов перед потенциальным наступлением рецессии в экономике США. На этом фоне рискованные активы оказались под ударом. Золото тоже не устояло, потеряв на день примерно полтора процента своей стоимости.Рецессия в экономике обычно приводит к сокращению спроса на нефть, естественным образом неожиданно возникшие опасения перед рецессией спровоцировали падение котировок Brent, что обусловило ослабление рубля в первой половине дня в понедельник. К китайскому юаню в середине дня валютный курс опускался до 11,9505 руб., но затем восстановил половину потерь, завершив день на уровне 11,8445 руб.По сообщению Интерфакса, Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства объемом 24,65 млрд рублей, а ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. в период с 5 июля по 6 августа. Таким образом, Банк России в рамках зеркальных операций в указанном периоде может продавать валюту в объеме эквивалентном 7,28 млрд руб. в день (около 3,0 млрд в день в период с 5 июля по 6 августа). В целом это нейтральная новость для рубля, хотя баланс рисков складывается в пользу устойчивого валютного курса.Выручка "Русагро" во II квартале увеличилась до 70,7 млрд руб., на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее чистая прибыль сократилась до 1,745, а скорректированный показатель EBITDA – на 23%. Рентабельность по EBITDA снизилась до 2% с 13% в том же периоде прошлого года. По сообщению самой компании, на показатели прибыли повлияли переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции и валютная переоценка.На этой неделе повышенное внимание инвесторов привлечет отчет Сбербанка по результатам за II квартал 2024 года, из которого можно будет понять, как банк адаптируется к условиям высоких процентных ставок. Способность финансовых организаций и компаний в целом поддерживать рост корпоративных доходов может иметь ключевое значение для устойчивости фондовых индексов. В текущих условиях справедливое значение по индексу Мосбиржи несколько превышает 2800 п., поэтому дальнейшее снижение индексов в рамках коррекции увеличивает привлекательность рынка акций при прочих равных.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, сбербанк, русагро, мосбиржа