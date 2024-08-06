https://1prime.ru/20240806/avto-850673190.html

Названы новые авто, заметнее всех подешевевшие в России

Названы новые авто, заметнее всех подешевевшие в России - 06.08.2024, ПРАЙМ

Названы новые авто, заметнее всех подешевевшие в России

Аналитики Авто.ру Оценка изучили опубликованные объявления и зафиксировали, что по итогам июля средняя цена нового автомобиля снизилась на один процент, до 3,57 | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:00+0300

2024-08-06T10:00+0300

2024-08-06T10:00+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

цены на автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405898_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_7d25cf66774f0b1ddd44304fb77a9f6e.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Аналитики Авто.ру Оценка изучили опубликованные объявления и зафиксировали, что по итогам июля средняя цена нового автомобиля снизилась на один процент, до 3,57 миллиона рублей. В сегменте машин с пробегом до 15 лет средняя стоимость держится в районе 2,1 миллиона рублей.Новые автомобилиВ сегменте новых авто средняя стоимость снижается на протяжении всего 2024 года. При сравнении результатов июля год к году, в середине лета 2023-го цена была 3,8 миллиона рублей, разница составляет больше 6%. Во восьми регионах за отчётный период уровень снижения средней стоимости измеряется в двузначных цифрах. Максимальное изменение зафиксировано в Брянской области, где средняя цена опустилась на 23% до 2,26 миллиона рублей. За ней следуют Республика Карелия (-21%; 1,73 млн рублей) и Калужская область (-15%; 2,36 млн рублей). Кроме них снижение средней стоимости в июле относительно июньских показателей отмечено в Тверской области (-14%; 2,64 млн рублей), Тюменской области (-13%; 3,43 млн рублей), Оренбургской области (-11%; 2,77 млн рублей). При этом, в 15 регионах, включая Москву, отмечен рост средней цены на новые автомобили по итогам июля 2024 года. Самое значительное изменение зафиксировано в Ставропольском крае, где по сравнению с июнем цена увеличилась на 10%, до 3,16 миллиона рублей. Следом идут Вологодская (9,4%; 2,53 млн рублей) и Новосибирская (6,3%; 3,68 млн рублей) области. В столичном регионе средняя стоимость нового автомобиля увеличилась на 1% до 4,56 миллиона рублей и остается самой высокой в стране. Топ моделей, цены которых снизились в июле по сравнению с июнем 2024, возглавляет пара электрических кроссоверов Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6, чья средняя стоимость снизилась на 8% и 6,4%, до 9,2 и 5,3 миллиона рублей соответственно. За ними следует трио от китайских производителей: Exeed LX со средней ценой 3,2 миллиона рублей, Zeekr 001 (6,8 млн рублей) и Exeed RX стоимостью 5,2 миллиона рублей. Эти три популярные модели потеряли от 6 до 4,5 процентов средней стоимости. Рост средней стоимости в июле в первую очередь демонстрировали модели ушедших с российского рынка марок. Среди них больше всего выделяется кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения, чья средняя цена подскочила сразу на 21% до 4,6 миллиона рублей. За ним следуют седан Toyota Camry и премиальный BMW X5, чья средняя стоимость в июле поднялась на 7 и 5 процентов, до 5,3 и 16,2 миллиона рублей соответственно.Автомобили с пробегомВ июле 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом возрастом до 15 лет составила 2,1 миллиона рублей. На этом уровне цена держится уже пять месяцев подряд. Однако данный результат все еще на 10% выше, чем стоимости подержанной машины год назад. Забайкальский край и Республика Бурятия стали в июле лидерами по темпам снижения средней стоимости. В Чите она сократилась на 9% до 1,5 миллиона рублей, а в Улан-Уде на 7% до 1,7 миллиона рублей. Также заметное снижение зафиксировано на Кузбасе (-4%; 1,5 млн рублей) и Челябинской области (-3,5%; 1,35 млн рублей). В пяти регионах России средняя стоимость автомобиля с пробегом увеличилась по итогам июля более, чем на 5%. Сильнее всего цена изменилась в Ямало-Ненецком автономном округе (11%; 1,73 млн рублей). За ним следуют Рязанская область (8,4; 1,17 млн рублей), Хабаровский край (7,2%; 1,93 млн рублей), Брянская область (6,2%; 1,33 млн рублей) и Приморский край (5,2%; 2,64 млн рублей). По итогам июля-2024 топ-5 моделей по размеру снижения средней стоимости составили Renault Megane III (-4,2%; 694 тысячи рублей), Audi Q7 4L (-3,6%; 2,36 млн рублей), BMW X6 E71 (-3,6%; 2,66 млн рублей), Jaguar F-Pace (-3,4%; 3,36 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE W166 (-3%; 4,15 млн рублей). На фоне сокращения объема предложения в июле существенно подскочила средняя стоимость премиального минивэна Mercedes-Benz V-Class W447 (+33%; 11,37 млн рублей). У остальных моделей в первой пятерке по росту цены он не превысил 4%.

https://1prime.ru/20240805/lada-850667614.html

https://1prime.ru/20240805/avto-850662424.html

https://1prime.ru/20240802/avtomobil-850617398.html

https://1prime.ru/20240729/pyaterka--850502555.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, цены на автомобили