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В партии Шольца призвали глазами Москвы взглянуть на украинский конфликт - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В партии Шольца призвали глазами Москвы взглянуть на украинский конфликт
В партии Шольца призвали глазами Москвы взглянуть на украинский конфликт - 06.08.2024, ПРАЙМ
В партии Шольца призвали глазами Москвы взглянуть на украинский конфликт
Немецкая внешняя политика нуждается в возвращении к дипломатии. Кроме того, Берлину стоит поставить себя на место Москвы в рамках конфликта на Украине, сказал... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T12:59+0300
2024-08-06T12:59+0300
спецоперация на украине
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украина
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дипломатия
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Немецкая внешняя политика нуждается в возвращении к дипломатии. Кроме того, Берлину стоит поставить себя на место Москвы в рамках конфликта на Украине, сказал депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel."Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы ее не разделяете", - подчеркнул политик. Он считает, что именно на этом и должна основываться внешняя политика сейчас, так как "ничего толком не происходит"."И это не может быть верным подходом. Дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию. Они должны снова начать этим заниматься по отношению к России", - подчеркнул он. Штегнер заявил, что правящей коалиции стоит прислушаться к мнению большинства населения, которое взывает к завершению конфронтации. Он также поддержал слова Дитмара Войдке, премьера федеральной земли Бранденбург, о том, что ФРГ стоит сделать все возможное, чтобы остановить конфликт. Ранее Штегнер призывал начать дипломатические переговоры по вопросу размещения американских ракет на территории Германии.
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фрг, украина, россия, дипломатия
Спецоперация на Украине, ФРГ, УКРАИНА, РОССИЯ, дипломатия
12:59 06.08.2024
 
В партии Шольца призвали глазами Москвы взглянуть на украинский конфликт

Депутат бундестага призвал вернуться к дипломатии в отношениях с Москвой

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Немецкая внешняя политика нуждается в возвращении к дипломатии. Кроме того, Берлину стоит поставить себя на место Москвы в рамках конфликта на Украине, сказал депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
"Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы ее не разделяете", - подчеркнул политик. Он считает, что именно на этом и должна основываться внешняя политика сейчас, так как "ничего толком не происходит".
"И это не может быть верным подходом. Дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию. Они должны снова начать этим заниматься по отношению к России", - подчеркнул он.
Штегнер заявил, что правящей коалиции стоит прислушаться к мнению большинства населения, которое взывает к завершению конфронтации. Он также поддержал слова Дитмара Войдке, премьера федеральной земли Бранденбург, о том, что ФРГ стоит сделать все возможное, чтобы остановить конфликт. Ранее Штегнер призывал начать дипломатические переговоры по вопросу размещения американских ракет на территории Германии.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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Спецоперация на УкраинеФРГУКРАИНАРОССИЯдипломатия
 
 
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