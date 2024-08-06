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Эксперт рассказал, как остановить рост цен в мелком опте из-за дизтоплива - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как остановить рост цен в мелком опте из-за дизтоплива
Эксперт рассказал, как остановить рост цен в мелком опте из-за дизтоплива - 06.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как остановить рост цен в мелком опте из-за дизтоплива
Резкое повышение биржевого норматива продаж дизельного топлива - с нынешних 16% до 33% - позволило бы решить проблему роста цен в мелком опте, таким мнением... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T18:44+0300
2024-08-06T18:44+0300
энергетика
россия
дизельное топливо
биржевые торги
норматив продаж
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Резкое повышение биржевого норматива продаж дизельного топлива - с нынешних 16% до 33% - позволило бы решить проблему роста цен в мелком опте, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проанализировать причины роста цен на топливо для аграриев в мелком опте. Из протокола совещания у вице-премьера (есть в распоряжении РИА Новости) следует, что особое внимание нужно уделить ситуации в Московской, Воронежской, Костромской областях, Марий Эл и Мордовии. "Решить проблему роста цен в мелкооптовом сегменте можно за счет резкого повышения биржевого норматива для производителей дизеля - с нынешних 16% до 33%. В этом случае топливо станет более доступным для трейдеров, которые смогут закупать его на бирже по сравнительно низким ценам и поставлять сельхозпроизводителям по более низким ценам, нежели у доминирующего в том или ином регионе поставщика", - прокомментировал Родионов. Он пояснил, что август и сентябрь традиционно считаются периодом роста цен в мелком опте. Сезонный рост спроса на дизтопливо накладывается на желание нефтяников максимизировать маржу в тех сегментах, где рост цен не связан с риском потери субсидий по демпферу (при его расчете учитываются только биржевые цены). Демпфирующий механизм создан для сдерживания внутренних цен на нефтепродукты. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы. Норматив биржевых продаж для дизельного топлива составляет 16% от объема его производства, тогда как остальные 84% реализуются без привязки к бирже, отметил аналитик. Сюда относится экспорт, а также поставки топлива в рознице и в мелком опте. Поэтому, считает Родионов, два последних сегмента являются ключевыми очагами роста цен. "Наглядной иллюстрацией в этом отношении был сентябрь 2023 года, когда биржевые цены на дизель едва превышали отметку в 75 000 рублей за тонну, тогда как в мелком опте цены доходили до 100 000 рублей за тонну", - напомнил он. В Минэнерго РФ, объясняя РИА Новости причины роста цен на дизтопливо в мелком опте, сказали, что стоимость нефтепродуктов в этом сегменте зависит от динамики биржевых крупнооптовых цен и формируется в соответствии с торговыми политиками нефтекомпаний. В целом министерство оценивает ситуацию на рынке как стабильную и считает, что аграрии полностью обеспечены топливом.
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россия, дизельное топливо, биржевые торги, норматив продаж
Энергетика, РОССИЯ, дизельное топливо, биржевые торги, норматив продаж
18:44 06.08.2024
 
Эксперт рассказал, как остановить рост цен в мелком опте из-за дизтоплива

Родионов: норматив продаж дизтоплива на бирже остановит рост цен в мелком опте

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Резкое повышение биржевого норматива продаж дизельного топлива - с нынешних 16% до 33% - позволило бы решить проблему роста цен в мелком опте, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проанализировать причины роста цен на топливо для аграриев в мелком опте. Из протокола совещания у вице-премьера (есть в распоряжении РИА Новости) следует, что особое внимание нужно уделить ситуации в Московской, Воронежской, Костромской областях, Марий Эл и Мордовии.
"Решить проблему роста цен в мелкооптовом сегменте можно за счет резкого повышения биржевого норматива для производителей дизеля - с нынешних 16% до 33%. В этом случае топливо станет более доступным для трейдеров, которые смогут закупать его на бирже по сравнительно низким ценам и поставлять сельхозпроизводителям по более низким ценам, нежели у доминирующего в том или ином регионе поставщика", - прокомментировал Родионов.
Он пояснил, что август и сентябрь традиционно считаются периодом роста цен в мелком опте. Сезонный рост спроса на дизтопливо накладывается на желание нефтяников максимизировать маржу в тех сегментах, где рост цен не связан с риском потери субсидий по демпферу (при его расчете учитываются только биржевые цены). Демпфирующий механизм создан для сдерживания внутренних цен на нефтепродукты. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы.
Норматив биржевых продаж для дизельного топлива составляет 16% от объема его производства, тогда как остальные 84% реализуются без привязки к бирже, отметил аналитик. Сюда относится экспорт, а также поставки топлива в рознице и в мелком опте. Поэтому, считает Родионов, два последних сегмента являются ключевыми очагами роста цен.
"Наглядной иллюстрацией в этом отношении был сентябрь 2023 года, когда биржевые цены на дизель едва превышали отметку в 75 000 рублей за тонну, тогда как в мелком опте цены доходили до 100 000 рублей за тонну", - напомнил он.
В Минэнерго РФ, объясняя РИА Новости причины роста цен на дизтопливо в мелком опте, сказали, что стоимость нефтепродуктов в этом сегменте зависит от динамики биржевых крупнооптовых цен и формируется в соответствии с торговыми политиками нефтекомпаний. В целом министерство оценивает ситуацию на рынке как стабильную и считает, что аграрии полностью обеспечены топливом.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
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ЭнергетикаРОССИЯдизельное топливобиржевые торгинорматив продаж
 
 
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