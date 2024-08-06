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В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России

В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России - 06.08.2024, ПРАЙМ

В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России

В Финляндии начались трудности из-за снижения импорта древесины из России, признал главы Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:20+0300

2024-08-06T13:20+0300

2024-08-06T13:20+0300

финляндия

древесина

россия

санкции против рф

китай

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В Финляндии начались трудности из-за снижения импорта древесины из России, признал главы Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто.Соотношение между ценами на бревна и пиломатериалы достигло самого высокого уровня более чем за 15 лет, что делает экономическую ситуацию очень сложной, отмечает Аалто. Еще в 2021 году отрасль производила около 12 миллионов кубометров пиломатериалов в год, сейчас этот показатель снизился до 10 миллионов. По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия.Евросоюз включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций в 2022 году. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание. Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай.

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финляндия, древесина, россия, санкции против рф, китай