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В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России
В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России
В Финляндии начались трудности из-за снижения импорта древесины из России, признал главы Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T13:20+0300
2024-08-06T13:20+0300
2024-08-06T13:20+0300
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древесина
россия
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В Финляндии начались трудности из-за снижения импорта древесины из России, признал главы Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто.Соотношение между ценами на бревна и пиломатериалы достигло самого высокого уровня более чем за 15 лет, что делает экономическую ситуацию очень сложной, отмечает Аалто. Еще в 2021 году отрасль производила около 12 миллионов кубометров пиломатериалов в год, сейчас этот показатель снизился до 10 миллионов. По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия.Евросоюз включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций в 2022 году. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание. Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай.
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финляндия, древесина, россия, санкции против рф, китай
ФИНЛЯНДИЯ, древесина, РОССИЯ, санкции против РФ, КИТАЙ
В Финляндии испугались дефицита важнейшего товара из-за России
Аалто: финский леспром в кризисе из-за прекращения импорта древесины из РФ
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В Финляндии начались трудности из-за снижения импорта древесины из России, признал главы Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто.
Соотношение между ценами на бревна и пиломатериалы достигло самого высокого уровня более чем за 15 лет, что делает экономическую ситуацию очень сложной, отмечает Аалто. Еще в 2021 году отрасль производила около 12 миллионов кубометров пиломатериалов в год, сейчас этот показатель снизился до 10 миллионов.
По прогнозу
исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия.
Евросоюз включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций в 2022 году. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание.
Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай.
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины