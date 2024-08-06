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Названы место и время проведения Евразийского экономического форума
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума - 06.08.2024, ПРАЙМ
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума
Проведение в Ереване Евразийского экономического форума в рамках межправсовета запланировано на 30 сентября - 1 октября, сообщил замминистра экономики Нарек... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T20:31+0300
2024-08-06T20:31+0300
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ЕРЕВАН, 6 авг - ПРАЙМ. Проведение в Ереване Евразийского экономического форума в рамках межправсовета запланировано на 30 сентября - 1 октября, сообщил замминистра экономики Нарек Терян. "В 2024 году Армения председательствует во всех органах ЕАЭС. С 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках Евразийского межправительственного совета запланировано проведение Евразийского экономического форума", - заявил Терян в интервью Sputnik Армения. По его словам, текущий год является юбилейным для союза, в связи с чем была определена тема форума: "10 лет ЕАЭС: Перспективы и приоритеты". "На полях форума запланирован ряд панельных дискуссий, охватывающих вопросы цифровизации в различных секторах экономической деятельности: промышленной кооперации, регулирования внутреннего рынка ЕАЭС, логистики, инфраструктуры, транспортной сопряженности, а также развития ЕАЭС", - сказал Терян. Он добавил, что помимо панельных обсуждений, будет организован ряд мероприятий, связанных с юбилеем союза. "Форум будет на уровне премьер-министров: планируется участие глав кабминов всех стран пятерки, они также выступят в панельной сессии. В настоящее время идет рассылка приглашений и обсуждение участия гостей из ряда других стран", - заявил замминистра.
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армения, ереван, евразийский экономический форум, еаэс
Экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, Евразийский экономический форум, ЕАЭС
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума
Терян: Евразийский экономический форум пройдет в Ереване 30 сентября — 1 октября
ЕРЕВАН, 6 авг - ПРАЙМ. Проведение в Ереване Евразийского экономического форума в рамках межправсовета запланировано на 30 сентября - 1 октября, сообщил замминистра экономики Нарек Терян.
"В 2024 году Армения председательствует во всех органах ЕАЭС. С 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках Евразийского межправительственного совета запланировано проведение Евразийского экономического форума", - заявил Терян в интервью Sputnik Армения.
По его словам, текущий год является юбилейным для союза, в связи с чем была определена тема форума: "10 лет ЕАЭС: Перспективы и приоритеты".
"На полях форума запланирован ряд панельных дискуссий, охватывающих вопросы цифровизации в различных секторах экономической деятельности: промышленной кооперации, регулирования внутреннего рынка ЕАЭС, логистики, инфраструктуры, транспортной сопряженности, а также развития ЕАЭС", - сказал Терян. Он добавил, что помимо панельных обсуждений, будет организован ряд мероприятий, связанных с юбилеем союза.
"Форум будет на уровне премьер-министров: планируется участие глав кабминов всех стран пятерки, они также выступят в панельной сессии. В настоящее время идет рассылка приглашений и обсуждение участия гостей из ряда других стран", - заявил замминистра.
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