Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240806/forum-850706216.html
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума - 06.08.2024, ПРАЙМ
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума
Проведение в Ереване Евразийского экономического форума в рамках межправсовета запланировано на 30 сентября - 1 октября, сообщил замминистра экономики Нарек... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T20:31+0300
2024-08-06T20:37+0300
экономика
армения
ереван
евразийский экономический форум
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_20620914b12723cf53f5db07d389fd62.jpg
ЕРЕВАН, 6 авг - ПРАЙМ. Проведение в Ереване Евразийского экономического форума в рамках межправсовета запланировано на 30 сентября - 1 октября, сообщил замминистра экономики Нарек Терян. "В 2024 году Армения председательствует во всех органах ЕАЭС. С 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках Евразийского межправительственного совета запланировано проведение Евразийского экономического форума", - заявил Терян в интервью Sputnik Армения. По его словам, текущий год является юбилейным для союза, в связи с чем была определена тема форума: "10 лет ЕАЭС: Перспективы и приоритеты". "На полях форума запланирован ряд панельных дискуссий, охватывающих вопросы цифровизации в различных секторах экономической деятельности: промышленной кооперации, регулирования внутреннего рынка ЕАЭС, логистики, инфраструктуры, транспортной сопряженности, а также развития ЕАЭС", - сказал Терян. Он добавил, что помимо панельных обсуждений, будет организован ряд мероприятий, связанных с юбилеем союза. "Форум будет на уровне премьер-министров: планируется участие глав кабминов всех стран пятерки, они также выступят в панельной сессии. В настоящее время идет рассылка приглашений и обсуждение участия гостей из ряда других стран", - заявил замминистра.
https://1prime.ru/20240726/forum-850453860.html
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a3eb6bfa575c75cee8bf9e6dfa4675b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, ереван, евразийский экономический форум, еаэс
Экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, Евразийский экономический форум, ЕАЭС
20:31 06.08.2024 (обновлено: 20:37 06.08.2024)
 
Названы место и время проведения Евразийского экономического форума

Терян: Евразийский экономический форум пройдет в Ереване 30 сентября — 1 октября

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© fotolia.com / evaliz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 6 авг - ПРАЙМ. Проведение в Ереване Евразийского экономического форума в рамках межправсовета запланировано на 30 сентября - 1 октября, сообщил замминистра экономики Нарек Терян.
"В 2024 году Армения председательствует во всех органах ЕАЭС. С 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках Евразийского межправительственного совета запланировано проведение Евразийского экономического форума", - заявил Терян в интервью Sputnik Армения.
По его словам, текущий год является юбилейным для союза, в связи с чем была определена тема форума: "10 лет ЕАЭС: Перспективы и приоритеты".
"На полях форума запланирован ряд панельных дискуссий, охватывающих вопросы цифровизации в различных секторах экономической деятельности: промышленной кооперации, регулирования внутреннего рынка ЕАЭС, логистики, инфраструктуры, транспортной сопряженности, а также развития ЕАЭС", - сказал Терян. Он добавил, что помимо панельных обсуждений, будет организован ряд мероприятий, связанных с юбилеем союза.
"Форум будет на уровне премьер-министров: планируется участие глав кабминов всех стран пятерки, они также выступят в панельной сессии. В настоящее время идет рассылка приглашений и обсуждение участия гостей из ряда других стран", - заявил замминистра.
Через три месяца в Москве пройдет 11-й банковский Форум ВБА-2024
26 июля, 13:08
 
ЭкономикаАРМЕНИЯЕреванЕвразийский экономический форумЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала